“Es ilegal e inconstitucional”: Aldo Vásquez rechazó el proceso que ha seguido el Congreso contra la JNJ

Judiciales Aldo Vásquez indicó que los actos que se les imputan son "actos regulares de la actuación de la JNJ"

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció en torno al informe final de la Comisión de Justicia del Congreso, que plantea la remoción de los siete magistrados de dicho organismo constitucional autónomo.

Al respecto, Vásquez Ríos cuestionó la forma en la que se aprobó dicho informe, que plantea tres causales para separarlos de sus cargos en la Junta.

“No queda claro cuántos informes hay. Hubo un primer informe, que fue el informe técnico elaborado por la conducción de la presidencia de la comisión, que exoneraba de toda responsabilidad a los miembros de la JNJ. Luego hubo una votación en mayoría que no se refería a un informe en concreto sino a uno que había que redactar (...) En el momento, se votó por dos faltas graves y, al día siguiente, aparece una tercera falta grave", indicó.

Además, el magistrado señaló que la aprobación del informe se dio como una "circunstancia anómala" que "confirmó" la ilegalidad del procedimiento, que inició el pasado 8 de setiembre.

"Ese proceso que se ha seguido en el Congreso es ilegal (e) inconstitucional por ausencia de un procedimiento preestablecido, cosa que se ha confirmado una y otra vez (…) Ahora, no sabemos cuáles serán los siguientes pasos, no sabemos si se nos va a dar cuenta a nosotros del informe para ejercer nuestro derecho a la defensa. No hay procedimiento", indicó.

Asimismo, remarcó que, aunque la Constitución señala "la potestad del Congreso de remover a los miembros de la JNJ", pone como condición la "causa grave", pero que la Carta Magna también "señala con claridad que nadie puede ser sancionado por una falta que no esté debidamente tipificada al momento de su ocurrencia".

Defiende consulta a Servir sobre el tema del límite de edad

Como se sabe, una de las causas por las que se pide la remoción de los magistrados es que, a juicio de la Comisión de Justicia, habrían "interpretado" la Constitución para que la jueza Inés Tello continúe en el cargo, pese a haber excedido los 75 años.

Al respecto, Vásquez Ríos defendió que la JNJ haya consultado a Servir sobre el tema para tomar una decisión, ya que "es el órgano del Estado que tiene la facultad legal de opinar en materias que se refieren al personal público".

"Es el órgano rector en materia de recursos humanos en el Estado y es por eso que la JNJ le pide una opinión a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, la cual ha sido reiterada por la actual titular de Servir ante la Comisión de Justicia, en el marco del pretendido proceso contra los miembros de la junta (…) Le ha vuelto a decir que esa es la interpretación correcta", afirmó.

"Por lo demás, no era la primera vez que se consultaba a Servir sobre materias vinculadas a la junta. La Comisión Especial que nos nombró a nosotros (…) también consultó la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil", añadió.

Asimismo, consideró que las faltas que se les imputan "son actos regulares de la actuación de la JNJ".

"Podemos entender que haya discrepancias respecto a las decisiones de la junta, para eso hay vías legales. Por ejemplo, el tema del rango de edad, alguien puede estar en desacuerdo con nuestra interpretación (…), pero si alguien tiene una objeción podría haber planteado una acción de amparo (...) o una acción popular, que tampoco ha ocurrido", señaló.

"Nadie ha cuestionado en tres años la interpretación legitima de la JNJ. Y no podemos hablar de falta grave ante un comunicado que defiende la independencia de criterio de jueces y fiscales o ante un tema como el de los informes que se da por sentado que no hemos presentado a tiempo. El artículo pertinente de la Constitución alude a un informe ante el pleno del Congreso que requiere una coordinación con el Parlamento. El informe del 2020 lo presentamos en el 2021 y, hasta ahora, estamos esperando que se nos invite para sustentarlo ante el pleno", puntualizó.