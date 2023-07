Alejandro Sánchez Sánchez niega que vaya a entregarse a la justicia, pues considera que "no ha cometido ningún delito"

Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña y actualmente prófugo de la justicia, señaló que no se entregará a la justicia porque no ha cometido ningún delito y consideró arbitraria los 30 meses de prisión preventiva en su contra.

“Creo que fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado, no en base a generalidades. [¿Usted no se va a entregar?] No porque yo no he cometido ningún delito. ¿Tengo yo algún acto delincuencial?”, declaró Sánchez Sánchez a Willax Televisión.

Sin embargo, casi al cierre de la entrevista, refirió que esa decisión le corresponderá a su abogado Tomás Aladino Gálvez. "Estamos trabajando en ello con mi abogado (...) Si mi abogado lo decide, yo no tengo ningún problema", aseguró.

El actual prófugo, involucrado en las investigaciones sobre la presunta red criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo, no mencionó en dónde se encuentra actualmente, pero indicó que está recibiendo dinero de un familiar del exterior para solventar sus gastos. No obstante, dijo que no quería comprometer a su familia por su situación.

En relación a Pedro Castillo, Sánchez aseguró que conversó con él durante la campaña de la primera vuelta en las elecciones generales 2021. Asimismo, dijo no conocer a Geiner Alvarado ni a Salatiel Marrufo ni a Elizabeth Añaños, hasta una reunión en la casa de Sarratea.

"Yo jamás pensé que [Pedro Castillo] iba a ser presidente. Me pareció gracioso cuando en algún momento que hablé con él me dijo 'vamos a ganar'", refirió sobre el exmandatario, a quien le pidió que colabore con la justicia.

Asimismo, señaló que compró dos cámaras de seguridad para la casa en Sarratea pero que la Fiscalía se llevó la memoria y que "deben tener la información" para las investigaciones. Tras negar conocer a Zamir Villaverde, señaló que Bruno Pacheco y Fray Vásquez, no fueron escondidos en la casa de Asia, que ha sido allanada por la fiscalía.

"Niego rotundamente esas afirmaciones, porque a mi me comentaron cosas que me parecían riesgosas para la gobernabilidad y sí le llamé la atención a Bruno Pacheco los primeros días", sostuvo.

Caso Sarratea

Sánchez Sánchez es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, su paradero es desconocido en estos momentos. El Ministerio del Interior ofrece S/ 30 000 por información sobre su paradero.

El empresario ha participado en audiencias virtuales negando haber cometido delito alguno. También pidió al juez que se le dictara comparecencia con restricciones en vez de prisión preventiva.

Por su parte, su abogado Tomás Gálvez fue destituido como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el 2021, al concluir que incurrió en falta “muy grave” respecto al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.