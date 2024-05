Carlos Morán niega acusaciones de Mateo Castañeda: "Lamento mucho haberlo designado como mi abogado"

El exministro del Interior rechazó que intentara volver al Mininter y enfatizó que fue el mismo Castañeda quien quería la reunión con Harvey Colchado.

Carlos Morán, exministro del Interior, rechazó este martes todas las acusaciones que hizo su propio abogado Mateo Castañeda a través de una carta. En ese sentido, le recomendó al letrado preocuparse más en su situación, ya que aún sigue detenido por el caso 'Los Waikys en la Sombra'.

"Lamento mucho haberlo designado como mi abogado porque aparte de mentir descaradamente, me está achacando hechos que no tienen base ni fundamento. Yo le quiero decir a Mateo Castañeda que debe enfocarse en su situación legal y no trate de matar al mensajero", manifestó en entrevista al programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Morán negó tener interés en ser ministro del Interior nuevamente en un gobierno "que tiene 5 % de aprobación". Además, enfatizó que el mismo Mateo Castañeda es quien tenía el afán de reunirse con Harvey Colchado.

"Es falso que yo le haya pedido a cobrar una comisión. Si yo le hubiera hecho esa propuesta ¿por qué siguió siendo mi abogado? ¿o el doctor Castañeda tiene como clientes a personas que le hacen propuestas ilegales? otro invento del señor es sobre los supuestos equipos de chuponeo", añadió.

Morán dijo que la Fiscalía tiene a disposición su teléfono para conocer su registro y las conversaciones que demostrarán que Castañeda fue quien organizó la reunión.

Carlos Morán confirmó también que ha pedido la reprogramación de su declaración ante la Fiscalía, que debía darse hoy. El exministro aseveró que esto se dará en los próximos días.