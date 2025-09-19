Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Delia Espinoza dice que si hoy se "concreta" su suspensión significará "un sometimiento del Ministerio Público a la JNJ"

Delia Espinoza:
Delia Espinoza: "No tengo antecedentes, no tengo ningún tipo de cuestionamiento, sin embargo, se ha convalidado al presidente de la JNJ que es un agresor, porque está sentenciado". | Fuente: Ministerio Público
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La fiscal de la Nación reiteró que la JNJ estaría cometiendo "avocamiento indebido, abuso de autoridad y prevaricato" en el proceso seguido en su contra. "Hoy es el Ministerio Público, mañana puede ser el Poder Judicial", advirtió.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, convocó a una conferencia de prensa donde dio cuenta de los motivos por los cuales decidió no presentarse este viernes en la audiencia convocada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se evaluaría un pedido de suspensión temporal en su contra. 

Como se sabe, Espinoza Valenzuela, en la víspera, había manifestado su disposición de presentarse en dicha audiencia, tras haber sido notificada del procedimiento disciplinario ordinario que se le inició por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar una resolución administrativa de la JNJ, en la que se dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.

No obstante, a través de su cuenta en la red social X, el abogado de la fiscal de la Nación, Luciano López, indicó que su defendida no acudirá porque "no hay juego limpio ni debido proceso en el caso".

Al respecto, la titular del Ministerio Público reafirmó lo señalado por su defensa legal y sostuvo que la JNJ no ha respondido a los escritos que ha interpuesto, en ejercicio de su derecho a la defensa.

“Hemos brindado el tiempo, el espacio necesario a la JNJ para que procedan a responder a los diversos recursos escritos que hemos presentado en estricto ejercicio del derecho a la defensa en un procedimiento que, desde su inicio, está totalmente plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades. Lamentablemente, los señores de la JNJ, faltando el respeto al debido proceso que se me ha iniciado y que debería tener esa característica, no nos han respondido. Yo he estado consultado y mi defensa me confirmó que no había ninguna notificación”, señaló. 

“¿Por qué se me quiere suspender? Es la primera pregunta que se les hizo a los señores, pero, lamentablemente, no hemos recibido una respuesta porque lo que plantea la señora vicepresidenta de la JNJ, sin motivación, sin ningún tipo de explicación o justificación, señala que habría un peligro a que continue el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué peligro hay de que Delia Espinoza continue como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro que continue enfrentando la corrupción en muchos niveles?", inquirió. 

La magistrada resaltó que, "de manera exprés", el pleno de la JNJ pretendería "sacarla" del cargo, "de manera inconstitucional", en las próximas horas.

"¿Es admisible que haya un procedimiento por personas que tienen un claro conflicto de interés?", indicó en relación a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.

Noticia en desarrollo.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Delia Espinoza JNJ Fiscalía Ministerio Público

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA