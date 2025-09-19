Delia Espinoza dice que si hoy se "concreta" su suspensión significará "un sometimiento del Ministerio Público a la JNJ"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, convocó a una conferencia de prensa donde dio cuenta de los motivos por los cuales decidió no presentarse este viernes en la audiencia convocada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), donde se evaluaría un pedido de suspensión temporal en su contra.

Como se sabe, Espinoza Valenzuela, en la víspera, había manifestado su disposición de presentarse en dicha audiencia, tras haber sido notificada del procedimiento disciplinario ordinario que se le inició por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar una resolución administrativa de la JNJ, en la que se dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.

No obstante, a través de su cuenta en la red social X, el abogado de la fiscal de la Nación, Luciano López, indicó que su defendida no acudirá porque "no hay juego limpio ni debido proceso en el caso".

Al respecto, la titular del Ministerio Público reafirmó lo señalado por su defensa legal y sostuvo que la JNJ no ha respondido a los escritos que ha interpuesto, en ejercicio de su derecho a la defensa.

“Hemos brindado el tiempo, el espacio necesario a la JNJ para que procedan a responder a los diversos recursos escritos que hemos presentado en estricto ejercicio del derecho a la defensa en un procedimiento que, desde su inicio, está totalmente plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades. Lamentablemente, los señores de la JNJ, faltando el respeto al debido proceso que se me ha iniciado y que debería tener esa característica, no nos han respondido. Yo he estado consultado y mi defensa me confirmó que no había ninguna notificación”, señaló.

“¿Por qué se me quiere suspender? Es la primera pregunta que se les hizo a los señores, pero, lamentablemente, no hemos recibido una respuesta porque lo que plantea la señora vicepresidenta de la JNJ, sin motivación, sin ningún tipo de explicación o justificación, señala que habría un peligro a que continue el procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué peligro hay de que Delia Espinoza continue como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro que continue enfrentando la corrupción en muchos niveles?", inquirió.

La magistrada resaltó que, "de manera exprés", el pleno de la JNJ pretendería "sacarla" del cargo, "de manera inconstitucional", en las próximas horas.

"¿Es admisible que haya un procedimiento por personas que tienen un claro conflicto de interés?", indicó en relación a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.

Noticia en desarrollo.