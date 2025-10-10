Personal del Poder Judicial llegó a la casa de Dina Boluarte para entregar citación de audiencia de impedimento de salida del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El trabajador del Poder Judicial no fue recibido por nadie en la casa de la expresidenta. | Fuente: RPP

Un trabajador del Poder Judicial acudió esta tarde a la casa de la expresidenta Dina Boluarte, en el distrito de Surquillo, para entregar una citación de la audiencia en la que se evaluará el pedido fiscal de impedimento de salida del país en su contra.

La presencia del funcionario judicial causó gran revuelto entre la prensa apostada en los exteriores de la vivienda de la exjefa de Estado. El trabajador tocó la puerta, pero nadie le respondió, por lo que procedió a retirarse.

Antes de irse, el hombre dijo que regresaría en unas horas, para volver a intentar dejar la notificación. De no encontrar a nadie, adelantó que dejará la notificación por debajo de la puerta.

El funcionario detalló que la notificación es por la audiencia programada por Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada para el próximo 15 de octubre, en la que se definirá el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Boluarte, solicitado por el Ministerio Público por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.



🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país para Dina Ercilia Boluarte Zegarra por 18 y 36 meses, en investigaciones por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado. pic.twitter.com/8vaAlsgrZ5 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2025

Otro pedido de impedimento de salida del país contra Boluarte

Cabe mencionar que contra Dina Boluarte hay un segundo pedido de impedimento de salida del país, esta vez por 18 meses, en la investigación que se sigue a la expresidenta por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.

El caso responde a que la “entonces presidenta se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas”, según un comunicado publicado por el Ministerio Público.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Dina Boluarte se habría sometido a intervenciones quirúrgicas sin el trámite correspondiente en el Parlamento. En diciembre del año pasado, eso fue confirmado por el médico cirujano Mario Cabani.

