Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Primer gabinete de José Jerí debe buscar la reconciliación, señala Eduardo Salhuana

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Además, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) hizo hincapié en que el nuevo ministro del Interior debe poseer características de liderazgo y comprensión del sector, independientemente de su afiliación política.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 01:45
El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Boluarte
El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Boluarte | Fuente: Andina

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP), hizo un llamado a la reconciliación nacional en el marco de la conformación del primer gabinete del gobierno interino de José Jerí. Al respecto, Salhuana destacó la importancia de acercar al Ejecutivo a la ciudadanía, especialmente en tiempos de polarización política y social.

"El Palacio de Gobierno tiene que estar ahora cerca al pueblo. Hay que reencontrarnos, hay que buscar espacios de reconciliación, de unidad, de consenso", señaló el parlamentario tras el descontento creciente en varias regiones del país, sobre todo en el sur, donde las tensiones han aumentado frente al actual gobierno.

El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Dina Boluarte, haciendo mención específica a los transportistas y a los jóvenes de la llamada Generación Z.

"Es esencial convocar inmediatamente a los transportistas, convocar a los representantes de la Generación Z, buscar una reconciliación con los hermanos del sur del Perú", afirmó.

El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Boluarte
El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Boluarte | Fuente: RPP

El nuevo ministro del Interior debe poseer liderazgo y comprensión del sector

En cuanto a la composición del nuevo gabinete, Salhuana hizo hincapié en que el nuevo ministro del Interior debe poseer características de liderazgo y comprensión del sector, independientemente de su afiliación política.

"Necesitamos un buen ministro del Interior, capaz que tenga liderazgo, que tenga estrategia, que conozca el sector, si es de APP, si es de cualquier otro grupo político, que lo sea, más allá de la etiqueta", subrayó.

Asimismo, enfatizó la importancia de que el presidente Jerí busque perfiles tanto personales como profesionales que sean técnicos y que prioricen el bienestar del país, más allá de las preferencias políticas.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
gobernabilidad reconciliacion gabinete

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA