Primer gabinete de José Jerí debe buscar la reconciliación, señala Eduardo Salhuana

El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Boluarte | Fuente: Andina

Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP), hizo un llamado a la reconciliación nacional en el marco de la conformación del primer gabinete del gobierno interino de José Jerí. Al respecto, Salhuana destacó la importancia de acercar al Ejecutivo a la ciudadanía, especialmente en tiempos de polarización política y social.

"El Palacio de Gobierno tiene que estar ahora cerca al pueblo. Hay que reencontrarnos, hay que buscar espacios de reconciliación, de unidad, de consenso", señaló el parlamentario tras el descontento creciente en varias regiones del país, sobre todo en el sur, donde las tensiones han aumentado frente al actual gobierno.

El congresista identificó la necesidad de un diálogo inmediato con sectores que han manifestado su rechazo al gobierno de Dina Boluarte, haciendo mención específica a los transportistas y a los jóvenes de la llamada Generación Z.

"Es esencial convocar inmediatamente a los transportistas, convocar a los representantes de la Generación Z, buscar una reconciliación con los hermanos del sur del Perú", afirmó.

El nuevo ministro del Interior debe poseer liderazgo y comprensión del sector

En cuanto a la composición del nuevo gabinete, Salhuana hizo hincapié en que el nuevo ministro del Interior debe poseer características de liderazgo y comprensión del sector, independientemente de su afiliación política.

"Necesitamos un buen ministro del Interior, capaz que tenga liderazgo, que tenga estrategia, que conozca el sector, si es de APP, si es de cualquier otro grupo político, que lo sea, más allá de la etiqueta", subrayó.

Asimismo, enfatizó la importancia de que el presidente Jerí busque perfiles tanto personales como profesionales que sean técnicos y que prioricen el bienestar del país, más allá de las preferencias políticas.