Eduardo Arana sobre investigación preliminar en su contra: “Me parece saludable que la Fiscalía se interese”

Judiciales Eduardo Arana: "Niego categóricamente que haya cometido un acto de corrupción"

Eduardo Arana: "Me parece saludable que la Fiscalía se interese" | Fuente: RPP

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, calificó de "saludable" la investigación preliminar que abrió la Fiscalía en su contra como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente, cohecho activo específico en agravio del Estado. Esto tras hacerse públicos audios que lo involucrarían con Walter Ríos y César Hinostroza, implicados en el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

En Enfoque de los Sábados, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos negó "categórica y enfáticamente" haber cometido un acto de corrupción, ilegalidad o alguna otra irregularidad concerniente a su actividad personal o laboral.

"Me parece saludable que la Fiscalía también se interese", señaló Eduardo Arana ante la consulta de la apertura de la citada investigación preliminar tras la difusión, por parte de Epicentro TV, de una conversación telefónica -del 2018- con Walter Ríos, en la que este último, condenado a 12 años de prisión por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', le dice que un juez del Callao le haría un "favor" para dilatar la "ejecución" de una sentencia.

"Pero quiero también remarcar algo. Eso lo sé por los medios de comunicación. Hace unos meses, salió publicado que la fiscal a cargo de Los Cuellos Blancos había terminado de revisar todos, cada uno, de los audios y videos que tenía en su poder y había clasificado a aquellos con contenido penal y a aquellos que no lo tenían. Evidentemente, estamos hablando que, si desde el año 2018 hasta el día de hoy, no he sido citado, no he sido demandado, no he sido denunciado, la Fiscalía no me ha llamado y que, por la naturaleza de la conversación, no existe un contenido de naturaleza criminal, es evidente que la Fiscalía no procedió", dijo.

Eduardo Arana reafirmó que la naturaleza del citado audio con Walter Ríos es ajena a cualquier acto de corrupción, donde no existe ninguna irregularidad.

"Y me responde en términos que yo no le entendía y son términos que también los acabo de escuchar y digo será lo que tenga que hacer. Yo no le digo que haga algo inadecuado, no le pido que cambie la voluntad del juez, no le exijo algo irregular. Lo que yo le había pedido delante de él, de sus asesores y de mi patrocinado es que atienda a un señor que, con justa razón, que bordea los 90 años y de manera voluntaria, tenía derecho a la justicia", aclaró.

Eduardo Arana, ministro de Justicia | Fuente: RPP

"Señores respetables"

En relación con la difusión del audio con César Hinostroza, Eduardo Arana explicó que, en 2018, conoció al exjuez supremo, quien le manifestó, junto con otras personas, que tenía el interés de liderar una campaña para convertirse en el presidente de la Corte Suprema.

"En aquel entonces, lo que él hacía era: se reunía con sus pares, se reunía con sus vocales y quería generar ese tipo de empatía con ellos. Uno de estos vocales me llama y me dice 'El doctor me está llamando para almorzar, bueno coordina tú el almuerzo'. Eso era toda mi relación. Incluso, me pregunta ‘¿Qué se ha decidido hacer?, el doctor te quiere dar consejos porque tú tienes una forma muy particular de ver y en la Corte Suprema las maneras son diferentes’”, recordó.

“Él me pedía consejo”, aseguró sobre César Hinostroza, pero señaló que nunca formó parte de la campaña.

Además, el ministro de Justicia señaló desconocer en su momento los hechos cometidos por los integrantes de los 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Sin embargo, consideró que César Hinostroza debe responder por los actos criminales y por los ilícitos penales que cometió, ya que "resquebrajó la imagen" del sistema de justicia del Poder Judicial.

"Estamos hablando del 2018, el 2018 todos los vocales de la Corte Suprema son señores respetables", sostuvo. "Disculpe usted que le voy a decir, y en los términos que le voy a señalar: no había denuncia contra ningún vocal", añadió Eduardo Arana.

Eduardo Arana: "Jamás he agredido a una mujer" | Fuente: RPP

"Jamás he agredido a una mujer"



De otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, negó también que haya dejado de mantener a sus hijos en relación a un proceso judicial en materia de alimentos del año 2011.



De esta manera, el titular del Minjus ratificó que en ningún momento dejó de mantener "un afecto o un apoyo material" a sus hijos. Además, sostuvo que la relación con ellos nunca se deterioró y jamás dejó de verlos.



"En realidad no fui condenado, la palabra correcta es fui objeto de una demanda, producto de una divergencia con relación a la pensión, al monto de la pensión de alimentos y como no hubo acuerdo dejamos que la demanda siga. Sin embargo en el transcurso del proceso llegamos a un acuerdo y este acuerdo se materializó antes la sentencia", recordó.



Asimismo, Eduardo Arana dijo desconocer una denuncia en su contra por maltrato que le impuso se expareja.



"Nunca en mi vida, jamás en mi vida conyugal hemos tenido acto de violencia, jamás he agredido a una mujer. Las diferencias propias de un matrimonio saltan a la vista. Tan es así, las ideas que no coincidían, nos divorciamos. Es más, en algún momento cuando se ha visto este tema ni yo y ni mis hijos se habían percatado de esto", manifestó.