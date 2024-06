Fiscalía aseguró que aretes con brillantes incautados a Oscorima "tienen las mismas características" que los usados por Dina Boluarte

Judiciales La Fiscalía sostiene que los aretes con brillantes comprados por Wilfredo Oscorima deben permanecer en calidad de incautados

El Ministerio Público ha corroborado que los aretes de brillantes incautados al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tienen las mismas características que los que lució la presidenta de la república, Dina Boluarte, durante una actividad oficial del 26 de junio del 2023.

Así lo señaló el fiscal supremo adjunto Hernán Mendoza ante el juez Juan Carlos Checkley Soria, durante la audiencia realizada esta mañana en la que se evaluó confirmar la incautación de los referidos artículos de alta gama, valorizados en más de 5 mil dólares americanos.

Asimismo, el fiscal del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales indicó que los aretes de brillantes fueron una "donación" de Oscorima Nuñez a la presidenta, al igual que "tres relojes Rolex y una pulsera bangle".

"El 26 de junio, en una actividad oficial, fue la primera vez que la presidenta de la república fue vista usando unos aretes con las mismas características que los que compró Oscorima Nuñez en la casa Banchero, características que se corresponden con la joya que fue materia de diligencia de exhibición realizada el 8 de mayo pasado”, indicó Mendoza Salvador.

“Señor juez, para este despacho existe sospecha reveladora de que en junio de 2023, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Nuñez, entregó en donación a la investigada Dina Boluarte Zegarra un par de aretes, argollas de oro amarillo con brillantes, siendo la continuidad de las donaciones, que incluyen tres relojes Rolex y una pulsera bangle dadas por Wilfredo Oscorima y recibidas por la investigada Dina Boluarte", aseveró.

El magistrado indicó que estas donaciones se habrían realizado para que la presidenta "realice actos propios de su cargo (...) y también como consecuencia de los actos que ya había realizado, en particular, la rúbrica del decreto de urgencia" mediante el cual se asignó una partida de 66 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho.

La ruta establecida por las investigaciones del Ministerio Público

Según detalló el representante del Ministerio Público, el 22 de junio del 2023, Wilfredo Oscorima compró en la Casa Banchero "un par de aretes de oro amarillo con brillantes, siendo el costo que pagó de 5 512 dólares americanos".

"Ese mismo día, el gobernador regional de Ayacucho (…) se dirigió a Palacio de Gobierno, e ingresó al Despacho Presidencial por el ingreso de Desamparados, señalándose como motivo de esa visita: reunión con la señora presidenta”, relató.

“Al día siguiente de esa visita, el 23 de junio de 2023, se refrendó y publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto de urgencia (…) que estableció medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación en materia de inversión pública (…) El pliego correspondiente al Gobierno Regional de Ayacucho se transfirió una partida presupuestal superior a los 66 millones de soles”, agregó.

Según sustentó el fiscal Mendoza, los referidos aretes de brillantes fueron incautados el pasado 8 de mayo durante la audiencia en la que el abogado de Oscorima, Víctor Cabrera, exhibió esos artículos. En ese sentido, indicó que el Ministerio Público pretende "garantizar que aquellos bienes, los aretes, no desaparezcan o se oculten, tanto más si el propio letrado defensor manifestó que no haría entrega voluntaria por instrucciones de su defendido, conforme al consejo legal de sus abogados".

"Al abogado Víctor Cabrera se le preguntó si, voluntariamente, accedía a hacer entrega de esos bienes (…), primero, para un aseguramiento de fuente material, y también de prevención de ocultamiento de los bienes de probable decomiso (…) La defensa señaló textualmente que no, que la instrucción de su defendido (…) fue que se dé cumplimiento a la disposición", aseveró Mendoza.

"Con esa respuesta, en vista de que el investigado había decidido solo la exhibición y no la entrega como la incautación de bienes relacionados con el delito (…), el Ministerio Público anunció a la defensa la decisión de incautar aquellos bienes y expresó las razones jurídicas. Es pertinente advertir que la defensa manifestó oponerse a la incautación por no haber sido notificados con ninguna disposición de incautación de los bienes exhibidos. Sin embargo, las razones de la medida constan en el acta, solo que al parecer no le son suficientes. Lo extraño es que (la defensa) no expresó las razones de ello", añadió.

El pasado 5 de abril, la presidenta indicó que había recibido tres relojes Rolex en calidad de préstamo por parte de OscorimaFuente: Presidencia Perú

Por su parte, Humberto Abanto, abogado defensor de Oscorima, argumentó que en la incautación hubo "una presunción de mala fe por parte del Ministerio Público".

"No puede dar un dato objetivo que establezca o sustente la sospecha razonable de que los bienes que son expuestos ante él serán sustraídos de la acción de la justicia por acción de la defensa o del imputado. Lo que dice es que deduce que se podrían sustraer, y la simple deducción, conjetura, especulación, no es un dato objetivo", refirió el jurista.

"La actuación procesal del señor Oscorima desmiente la suposición, conjetura, del Ministerio Público. Cabe recordar que, en nuestro sistema jurídico, a partir del supra principio de moralidad, existe una presunción de buena fe que obliga a quien pretende atribuir mala fe a otra persona aporte siquiera un mínimo probatorio, que no puede estar vinculado (…) a lo que es objeto de investigación sino a la conducta del investigado", apuntó.

Al final de la audiencia, el magistrado Checkley Soria indicó que notificaría su decisión a las partes, a través de sus respectivas casillas electrónicas.

Cabe resaltar que, en este caso, la Fiscalía investiga preliminarmente a la presidenta por el presunto delito de cohecho pasivo impropio "por haber recibido en donación" artículos de alta gama por parte del gobernador regional de Ayacucho; y a este por el presunto delito de cohecho activo genérico, por haber dado las referidas donaciones.