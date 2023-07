Fiscalía debe pedir prisión preventiva contra Goray y Fernandini antes de culminar su detención, asegura abogado

Judiciales "También está abierta la posibilidad todavía de utilizar los mecanismos de delación premiada", aseguró

El abogado penalista Julio Rodríguez precisó que la Fiscalía debe presentar, si así considera, el requerimiento de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini antes de que culmine el plazo de detención preliminar. De lo contrario, ambos quedarían en libertad.

"Lo que hace la Fiscalía es prepararse para que, en virtud de lo que vaya a encontrar pueda solicitar, si es que los elementos así lo permiten, una prisión preventiva. (Sin embargo), hay mecanismos que el Código Procesal Penal prevé para que estas personas puedan tener su libertad. O en su defecto también está abierta la posibilidad todavía de utilizar los mecanismos de delación premiada", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Antes de vencer la detención preliminar, la Fiscalía tiene que interponer el requerimiento para que, de acuerdo a las regulaciones, el juez disponga que la persona se quedará privada de la libertad hasta que se resuelva en audiencia el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público", agregó.

"Es singular que a un detenido acogido a la delación premiada se le imponga una medida gravosa"

Por otro lado, Rodríguez explicó las condiciones de una detención preliminar y se extrañó de que se le aplique una medida gravosa a Fernandini, ya que el periodista se habría acogido a la figura de colaboración eficaz.

"La detención preliminar es un instrumento que permite a la Fiscalía, en un término bastante rápido por carácter de urgencia, asegurar determinados elementos de prueba y de esta manera restringir la libertad porque existe un riesgo de perturbación procesal o de fuga. Y es por eso que la Fiscalía se toma diez días para poder hacer allanamientos, extraer información de celulares, discos duros, etcétera", manifestó.

"Lo único que puede ser acá muy singular es que ya uno de los detenidos aparentemente se había acogido a un mecanismo de delación premiada. Entonces es algo inusual. Alguien que ya tiene un acogimiento de delación premiada supuestamente colabora con la Fiscalía y no debería haber sucedido que le impongan una medida gravosa, estando con una restricción a la libertad de menor lesividad. Eso solamente es posible en la medida en que la información suministrada no sea eficaz o quebrante el principio de veracidad; es decir, que sea inexacta, no verdadera o no completa", finalizó.