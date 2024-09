Fiscalía y Policía allanan vivienda de la congresista Elizabeth Medina en el Cercado de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Fiscalia y Policía allanan vivienda de la congresista Elizabeth Medina en el Cercado de Lima

Representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan desde la madrugada de este miércoles una diligencia de allanamiento en la vivienda de la congresista del Bloque Magisterial Elizabeth Medina, en el Cercado de Lima.

El operativo se lleva a cabo por el caso de los presuntos cobros de coimas a alcaldes a cambio de la gestión para partidas presupuestales atribuidos a la parlamentaria, en el que también se encuentra implicado su esposo, Víctor Morales Chocano.

El allanamiento se realiza en el departamento de Medina, ubicado en la primera cuadra de la avenida Guzmán Blanco, a pocos metros de la plaza Bolognesi, y en otros nueve inmuebles, uno en Lima y ocho en localidades del interior del país.

Fiscales y Policías ingresaron al departamento de la congresista alrededor de las 3:00 a.m. de este miércoles, pero debieron esperar unas dos horas antes de iniciar la diligencia en espera del abogado de Medina, en acatamiento a la nueva ley de crimen organizado.

El allanamiento se lleva a cabo en el segundo piso del inmueble de departamentos y RPP constató la presencia de la parlamentaria, quien se asomó a la ventana de su residencia que da a la avenida Guzmán Blanco.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Elizabeth Medina y su esposo, sospechosos de recibir coima de más de 270 mil soles

A mediados de junio de este año, Panorama reveló que el Ministerio Público investiga a la congresista Elizabeth Medina y a su esposo, Víctor Morales Chocano, por integrar una presunta organización criminal que habría solicitado coimas a alcaldes a cambio de ayudarlos con la realización de obras.

Según el dominical, un colaborador eficaz le dijo a la Fiscalía que Víctor Morales se habría reunido con el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Sumarán Lino, en el 2021 en Huánuco. En ese encuentro, el hombre le habría prometido al burgomaestre que la parlamentaria Elizabeth Medina lo apoyaría con obtener presupuesto para obras de su localidad. A cambio, debería realizarse el pago de un 6 % del costo del proyecto.

El colaborador eficaz indicó que el pago de la coima habría sido en diciembre del 2021 y en febrero del 2022, en dos entregas de S/ 136 mil en cada una, respectivamente, al esposo de la congresista Elizabeth Medina. Sumando un total de 272 mil soles.

En este caso, de acuerdo con Panorama, se habría llegado a un acuerdo entre las partes y el distrito de Molino recibió una partida presupuestal en junio del 2022, mediante decreto supremo, para un proyecto para la construcción de pistas y veredas por S/7 millones 287 mil.

El 26 de febrero de ese año, la congresista y su esposo se compraron una camioneta Toyota Hillux por $ 39 mil y pagaron al contado. La Fiscalía decidió ampliar la investigación preliminar por lavado de activos contra el esposo de la congresista, en mayo de este año.

Audio que implica a esposo de Medina

El dominical también difundió un audio exclusivo en el que se escucha al alcalde provincial de Leoncio Prado, Marx Fuentes, narrando que el esposo de la congresista Elizabeth Medina le pidió dinero.

"Ni bien había yo ganado las elecciones, su esposo, un flaco alto, tiene porte de haber sido policía, ha venido y con el otro alcalde saliente nos ha reunido y me ha dicho para que yo solucione el tema del mercado porque había plata depositada que ellos han gestionado. Me han pedido pues, tú que te estás quedando en la gestión tienes que darle S/ 100 mil. Y yo por qué le tengo que dar, yo no voy a dar nada, hermano, le digo", indicó.

Medina niega acusaciones en su contra

Al respecto, la congresista Elizabeth Medina negó las acusaciones y dijo que forman parte de una “persecución sistemática” en su contra. Asimismo, sostuvo que tiene “suficiente dinero” para comprarse camionetas en su calidad de parlamentaria.

“Todos esos hechos tienen que ser probados, están en investigación y son presuntos actos de corrupción y, oh sorpresa, qué raro me cuestionan a mi seguro por el trabajo que vengo haciendo. Yo como congresista de la república tengo para comprarme muchas camionetas”, afirmó.

“Ustedes tienen que hacer una buena investigación, se presume que ustedes persiguen sistemáticamente a mi persona, que estoy haciendo mi trabajo de fiscalización. No me voy a amilanar frente a enfurias, mentiras que están sacando de mi persona”, añadió.