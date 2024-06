Harvey Colchado pide a ministro del Interior que “coordine con los mandos policiales” autorización para responderle públicamente

El coronel PNP Harvey Colchado, suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), respondió a la carta notarial que hace unos días le envió el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y en el que le pide se rectifique de algunas declaraciones que habría realizado a medios de comunicaciones y de las cuales considera dañan su reputación.

"He tomado conocimiento a través de diversos medios de comunicación que su persona (Harvey Colchado) me atribuye que en calidad de ministro del Interior le habría imputado hechos falsos los que rechazo en todos sus extremos; no obstante, debo mencionar que como profesional abogado o funcionario público siempre actúo con apego a la ley (...). Le solicito se rectifique de las versiones vertidas por su persona en mi contra que constituyen flagrante comisión del delito de difamación", señaló el integrante del Gabinete ministerial en el documento enviado el pasado 26 de junio.

Colchado responde

Al respecto, y a través de la misma vía, Harvey Colchado le solicitó a Santiváñez que, “en plazo de 24 horas, me precise usted el contenido exacto de mis declaraciones que encuentra difamatorias, realizando una transcripción de estas” con el objetivo de “responderle”.

Asimismo, le pidió, en el escrito con fecha del 28 de junio, que en calidad de ministro del Interior “coordine con los mandos policiales correspondientes la debida autorización” para que pueda “responderle públicamente”.

Cabe señalar que Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, dijo durante una entrevista en RPP que su patrocinado solicitó a su Comandancia desde hace varios días atrás que le den permiso para contestar imputaciones en su contra, pero que hasta el momento “no se le permite”.