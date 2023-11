Abogado de Jaime Villanueva dice que "no hubo directivas para coordinar con congresistas" a cambio de beneficios

Judiciales Jaime Villanueva cumple una orden de detención preliminar por 10 días en la Prefectura de Lima

César Euscátegui, abogado del detenido exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, en diálogo con RPP, indicó que su patrocinado le ha manifestado que no hubo directivas para coordinar con congresistas a cambio de beneficios en sus procesos fiscales.

Como se recuerda, Villanueva Barreto sería uno de los tres asesores que, presuntamente liderados por la fiscal de la Nación, conformarían una organización criminal que operaba influyendo "ilícitamente" sobre congresistas para obtener sus votos en la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De los tres asesores, Villanueva es el único con detención preliminar por 10 días, pues la investigación fiscal apunta a que no solo fue operador en estos actos ilícitos, sino que también era coordinador pues se habría presentado como la "única voz autorizada" de Patricia Benavides.

"Yo he conversado con él y me dice que no ha habido directivas directas o indirectas para coordinar con algún congresista, y que sea beneficiado por un archivamiento de denuncias a su favor", sostuvo Euscátegui en Ampliación de Noticias.

Asimismo, anunció que, en las próximas horas, presentará la apelación a la detención preliminar de su patrocinado.

"Ya se está terminando por recopilar toda la información, los arraigos correspondientes, los fundamentos para la apelación. Me imagino que en una hora y hora y media ya se estará ingresando el cargo y estaremos esperando la audiencia de apelación para fundamentar nuestros motivos", indicó.

"Tenemos muchos argumentos que vamos a demostrar en audiencia, y yo creo que los jueces de segunda instancia, con un mayor criterio de evaluación, van a ordenar su libertad antes de los 10 días, estamos convencidos de ello", aseguró.

"No sabemos por qué fue removido"

Por otro lado, Euscátegui indicó que su patrocinado desconoce los fundamentos por los cuales la fiscal de la Nación decidió removerlo del cargo de asesor.

"Al respecto, no tengo información de por qué, cómo, cuáles serían los motivos por los que fue removido. Hemos estado buscando mucha información para entregarle a la Fiscalía y argumentar en la audiencia de apelación esa información", indicó.

Asimismo, refirió que Villanueva Barreto no se siente aludido por los dichos del premier Alberto Otárola, que se refirió a él como "filósofo", y lo acusó de filtrar a los medios de comunicación sus carpetas fiscales.

“Me estaba refiriendo a él (Villanueva) porque tenía datos consistentes de que él estaba filtrando mis carpetas fiscales a algunos medios de comunicación, y esa es una de habilidades por las que seguramente fue convocado por la fiscal de la Nación, eso se tiene que investigar”, indicó Otárola Peñaranda en RPP.

Sobre ello, el abogado dijo que solo son "supuestos", y que "quien tendría que decir a quien se refería y por qué, tendría que ser el señor Otárola. No podríamos responder por terceras personas".

Finalmente, reafirmó que todas las investigaciones en contra de su patrocinado tienen como "intención fundamental" "sacar a la fiscal de la Nación de su mando y atacar a su entorno, en este caso a su asesor que es mi patrocinado".

Jaime Villanueva pasó control de identidad

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, realizó esta mañana la diligencia de control de identidad de Jaime Villanueva Barreto.

En la audiencia, el juez pudo verificar plenamente los datos personales del investigado: nombres, apellidos, edad, profesión, ocupación, dirección domiciliaria entre otros.

Concluida, los alegatos de Villanueva Barreto -quien dio a conocer todos sus datos personales-, el magistrado expuso lo cargos que le imputa el Ministerio Público y los motivos de su detención, así como los derechos que le asisten en su calidad de investigado.

Asimismo, informó que exasesor cuenta con una detención preliminar de diez días, la cual vence el 7 de diciembre próximo, plazo en el cual el fiscal a cargo debe decidir si solicita la prisión preventiva o su liberación.

El magistrado dio por finalizada, la audiencia y el imputado retornó a la Prefectura donde continuarán la investigaciones preliminares en su contra.