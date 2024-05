Proceso contra Nicanor Boluarte podría durar al menos tres años, asegura su abogado

Judiciales Yo he reconocido de manera abierta, transparente, que he ido varias veces al Ministerio del Interior", dijo Vivanco

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte, señaló que el proceso contra su patrocinado, acusado del presunto nombramiento de prefectos y subprefectos en las regiones San Martín y Cajamarca para beneficio del partido Ciudadanos por el Perú, tardará por lo menos tres años.

"Lo que corresponde ahora es ya abocarnos a la investigación en sí misma, que es un procedimiento que podría durar al menos unos tres años. Con relación a las líneas de investigación, se le imputa, concretamente, que se habría nombrado prefectos y subprefectos en la región San Martín y la región Cajamarca, y finalmente que estaría vinculado al supuesto nombramiento de un funcionario en Provias Nacional", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Yo he reconocido de manera abierta, transparente, que he ido varias veces al Ministerio del Interior y en ese contexto he tenido varias reuniones que corresponden básicamente a dos cuestiones: la primera, al hecho de que me invitaron a formar parte de un equipo de trabajo que buscaba desarrollar o ayudar a desarrollar la figura del delito de terrorismo urbano y terrorismo urbano transnacional. Y lo otro es que también he asistido porque hubieron algunas reuniones con el señor exministro Ortiz a partir de que él tiene un caso que está actualmente en trámite", agregó.

"El señor Nicanor Boluarte no manda ninguno de estos Whatsapps"

Tras conocerse en el programa Punto Final que Víctor Torres Merino, uno de los detenidos precisamente por el caso 'Los Waykis en la Sombra', mostró coordinaciones sobre contratos en el IPD y nombramientos de una subprefecta, Vivanco señaló que estos hechos no se refieren a Boluarte, pues él no ha mandado ningún mensaje.

"El señor Nicanor no manda ninguno de estos Whatsapps, él no recibe ninguno de estos Whatsapps, no participa en las conversaciones de Whatsapp y ni siquiera ha sido referido. Es decir, yo me mantengo como un tercero ajeno a estas conversaciones y para poder dar una respuesta técnica o jurídica, yo necesitaría que los interlocutores expliquen en la Fiscalía cuál ha sido el contexto de esta conversación y cómo es que la van a justificar para determinar si es que tiene o no tiene una relevancia directa con las imputaciones que se le han hecho a mi patrocinado", finalizó.