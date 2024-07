Javier Arévalo: "Las empresas públicas que no son fundamentales para el desarrollo deberían ser privatizadas"

Judiciales Sobre el inicio del juicio a Keiko Fujimori, Arévalo señaló que el Poder Judicial garantiza "un proceso imparcial en el cual se respetará el debido proceso de quien sea"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en declaraciones a RPP, señaló este lunes que el Estado solo debe hacer actividad empresarial en el campo en que el sector privado no puede participar.

“Yo soy un convencido de que el Estado debe invertir en salud, educación, seguridad, justicia, y solamente realizar actividad empresarial en aquellos campos en que el privado no puede participar. Después, no debería estar participando en otras actividades", aseveró.

"Y esto nos lleva a pensar que muchas de estas empresas públicas en realidad drenan recursos que se podrían utilizar en salud, justicia, educación”, resaltó.

Consultado si se refería a empresas públicas como Petroperú o Sedapal, Arévalo Vela respondió: "Usted lo ha dicho y otras más, en fin, hay una serie de empresas públicas".

"Yo creo que, en general, las empresas públicas que no son fundamentales para el desarrollo deberían ser privatizadas", subrayó.

Cabe resaltar que, el pasado 26 de junio, el titular del Poder Judicial ya había referido que, a su parecer, el Estado "derrocha en empresas quebradas".

"Nos dicen siempre que el Estado no tiene recursos, que somos pobres, pero vemos que el Estado derrocha en empresas quebradas, en miles de millones, en elefantes blancos; y la pregunta es: ¿somos tan pobres que no tenemos para una cosa y somos ricos para algo que no nos sirve para nada?”, expresó en aquella oportunidad.

Defendió reunión con gobernadores regionales y alcaldes

Por otro lado, Arévalo Vela se pronunció sobre el proceso de recopilación de información que aperturó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a raíz de una denuncia formulada en su contra por, presuntamente, infringir el artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial, "que prohíbe a los jueces recibir donaciones, obsequios, atenciones y agasajos de cualquier persona o institución nacional o internacional que tengan juicios en trámite".

Según informó la JNJ, el 26 de junio pasado, dicha denuncia había sido presentada por el Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay a raíz de que el titular del Poder Judicial habría recibido un reconocimiento del alcalde de ese ditrito, Juan Álvarez Andrade, quien "tendría ocho casos abiertos por peculado y colusión agravada”.

Sobre ello, Javier Arévalo dijo que ya había contestado la denuncia y que, dado que el Ejecutivo no da "recursos" a su institución, los magistrados debían "buscar" en reuniones públicas con autoridades locales y regionales.

"La JNJ ha cursado una denuncia, ya contesté y yo espero que eso termine ahí, porque en realidad todos los casos que nosotros nos hemos reunido con gobernadores regionales y alcaldes son casos transparentes, en público", indicó.

"¿Por qué hacemos eso? Porque el Ejecutivo no nos da recursos, entonces tenemos que buscar, utilizando una ley que se dictó el año pasado, los recursos para las construcciones, para las implementaciones. Pero nunca estas reuniones son privadas o almuerzos (con) licor, son actos públicos. No veo yo la razón por la que se tenga que cuestionar ese tipo de reuniones”, puntualizó.

A su vez, consultado por el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cocteles, Arévalo dijo que el Poder Judicial garantiza "un proceso imparcial" en todos los casos.

"El Poder Judicial siempre va a garantizar un proceso imparcial en el cual se respetará el debido proceso de quien sea, no me hable del caso Cocteles, cualquier caso se respeta el debido proceso”, afirmó.

Finalmente, consultado sobre la viabilidad de una eventual postulación del expresidente Alberto Fujimori a un cargo de elección popular, el titular del Poder Judicial dijo que no podía pronunciarse sobre temas políticos.