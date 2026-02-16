Citan al empresario Zhihua Yang para declarar por reuniones con José Jerí ante la Fiscalía este 18 de febrero

La fiscal anticorrupción Diana Paico también ha citado a declarar, en calidad de testigos, al jefe de la ATU, David Hernández, y al congresista Luis Cordero, quien, según informes periodísticos, habría sido el nexo entre el Jerí y Zhihua Yang.

El empresario chino Zhihua Yang deberá rendir este miércoles 18 de febrero su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le inició en el Ministerio Público por las reuniones que sostuvo con el presidente de la República, José Jerí, el 26 de diciembre del 2025, en un chifa, ubicado en el distrito limeño de San Borja, así como en el local de Market Capón, en el centro de Lima.



La fiscal anticorrupción Diana Paico dispuso que el interrogatorio de dicho empresario chino se lleve a cabo, de manera reservada, desde las 3:00 p. m. con la participación de las partes procesales involucradas en este caso.



La magistrada, a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), también citó para el miércoles 18 de febrero, pero a las 9:00 a. m., al exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval a fin de que rinda su declaración, en calidad de testigo, respecto a los cuestionamientos que hizo a Jerí por la reincorporación de David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU)



La fiscal anticorrupción Diana Paico también citó a declarar, en calidad de testigos, para este martes 17 de febrero a la 9:00 a. m. al jefe de la ATU y a las 3:00 p. m. al congresista Luis Cordero, quien, según informes periodísticos, habría sido el nexo entre el Jerí y Zhihua Yang.



El titular de la ATU ha negado, por su parte, que una empresa del empresario chino haya realizado consultas sobre el proceso de compra de ocho mil cámaras de videovigilancia para buses del servicio de transportes El Metropolitano.



La diligencias fiscales programadas se llevarán a cabo en coordinación con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR - PNP)



El último 20 de enero, el Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició diligencias preliminares como parte de la investigación seguida a dicho empresario chino por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado a raíz de estos encuentros con el mandatario.



El último 11 de febrero, Zhihua Yang no asistió a la invitación que le hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre este caso y pidió, a través de su defensa legal, que se reprograme su participación “hasta que concluya la investigación penal en trámite”.