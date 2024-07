Juicio oral contra Keiko Fujimori y otros involucrados por el caso Cócteles continúa hoy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados por el caso Cócteles continúa este martes, desde las 9am. La audiencia de hoy se lleva a cabo en la sede del Poder Judicial ubicada en el jirón Contumazá 846, según dispuso el colegiado, a raíz del bullicio generado por manifestantes a favor y en contra de la lideresa de Fuerza Popular.

La sesión inició con la exposición de la defensa legal de Vicente Silva Checa, para quien el Ministerio Público solicita 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo.

"Esperamos en este juicio que el representante del Ministerio Público pueda demostrar a este tribunal cómo es que mi patrocinado y los demás que están involucrados en los mismos actos, en las mismas conductas, en el mismo escenario, cómo es que ellos realizaron esos actos de coordinación para ordenar y disponer la comisión de todos los delitos que el (fiscal) ha imputado", indicó el jurista.

"Es evidente que mi patrocinado no forma parte del partido, no tiene ninguna vinculación funcional con el partido, pero utiliza esta fórmula de asesor oculto, con esa fórmula mágica lo que hace es ponerlo en los lugares donde no está y sacarlo de los lugares en los que debería estar (...) Dice que es un asesor oculto porque el estatuto del partido Fuerza Popular no menciona ningún cargo de asesor", prosiguió.

Vicente Silva Checa es señalado como "asesor en la sombra" del partido fujimorista por el Ministerio PúblicoFuente: Andina

Además, el abogado dijo que el Ministerio Público se apoya en la imputación contra Silva Checha en que "habría estado voinculado al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, cuando es por todos conocido (...) que mi patrocinado fue absuelto de ese proceso; por lo tanto, el Ministerio Público comete el error de atribuir esa condición de asesor oculto por la vinculación con Vladimiro Montesinos".

"No puede ser utilizado en su contra, porque respecto a mi patrocinado hay una sentencia absolutoria. De qué sirve una sentencia absolutoria si toda la vida te va a perseguir ese proceso para involucrarte o utilizarlo como un antecedente o una circunstancia que te va a vincular, en todo momento, a una actividad criminal", aseveró.

Defensa señala persecución política contra imputados

Por su parte, la abogada Madeleine Reyes, defensa legal de Pier Figari, indicó que la Fiscalía tiene una "acusación imprecisa" contra su patrocinado, "que tiene más características y detalles políticos que sustento jurídico".

"El señor Pier Figari es miembro de un partido político, no es miembro de una organización criminal. Es un ciudadano que ejerció su derecho a hacer política, no es un lavador de activos”, alegó.

“El Ministerio Público no va a poder probar que existió una organización criminal enquistada dentro de un partido político, vamos a acreditar que dentro de todo el bagaje documental que existe, los más de mil testigos, ninguna va a poder señalar que existió una organización criminal”, añadió.

Asimismo, la jurista sostuvo que su defendido era "un asesor político" y que "todos sus actos tenían que ver con su desarrollo y actividad política" dentro del partido fujimorista. Además señaló que el testimonio de Rolando Reátegui está "plagado de contradicciones".

"Él veía temas legales, porque es abogado; temas también de comunicación porque es comunicador social. Era miembro del CEN (…), era secretario de justicia”, remarcó.

"Evidenciaremos que no existió nunca una cúpula, que eso que ha señalado el Ministerio Público respecto a reuniones de una cúpula jamás se dieron, también evidenciaremos que el testigo (…) que hoy conocemos que es el señor Rolando Reátegui (…), solamente el Ministerio Público tiene ese testimonio, un testimonio plagado de contradicciones, que no tiene ningún tipo de corroboración”, puntualizó.

Defensa de Pier Figari indicó que su patrocinado solo ejercía actividad política dentro del partido fujimoristaFuente: Andina

A continuación prosiguió el abogado Nolasco Valenzuela, defensa de Ana Herz, quien señaló que "no ha existido imputación" contra su patrocinada.

"Se ha afectado el derecho de defensa, y esa especulación del denominado factor Reátegui, situado en la campaña 2011, ha sido refutada con radicalidad suficiente, la sala penal de apelaciones ha descartado que esto pueda configurar una imputación específica o necesaria”, aseveró.

Asimismo, resaltó que no hay testigo de que Ana Herz "ubicada en el área política, tenía pleno conocimiento de la supuesta procedencia de estos activos maculados. Es más, el ente persecutor se ha comprometido únicamente en alcanzar el umbral del tono eventual en materia de lavado de activos”.

“Hay que dar cuenta de la grave omisión porque en el caso de lavado de activos no es solamente un mero dolo eventual, sino el aspecto subjetivo distinto del dolo (…) Nada de esto se ha postulado para acreditar en este juicio oral, ni existe correlato (…) que puedan alcanzar este umbral”, alegó.