Judiciales Fernando Silva: "No quiere decir que ha sido declarado inocente"

La Justicia de Brasil anula los procesos de Marcelo Odebrecht vinculados al caso Lava Jato | Fuente: RPP

La Corte Suprema de Brasil anuló un proceso del empresario brasileño Marcelo Odebrecht vinculado al caso Lava Jato.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, Fernando Silva, abogado penalista, señaló que la decisión responde a una supuesta violación de los derechos fundamentales de Marcelo Odebrecht.

"No quiere decir que ha sido declarado inocente, no quiere decir que no cometió delitos, simplemente lo que está ocurriendo es que se están anulando procesos que se llevaron en contra él. Y los está anulando la Corte Suprema. Es decir, volverían a foja cero. Sin duda alguna, los fiscales en su momento tratarán de continuar con los procesos y esos volverían a foja cero", dijo.



Fernando Silva consideró que Marcelo Odebrecht es un testigo de muy pocos casos vinculados a Lava Jato en el Perú. Por esto motivo, sostuvo que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Brasil no tendrá ninguna afectación importante en los casos que se siguen en nuestro país.

"Creo que esto es una noticia más bien desde el punto de vista macro. Es decir, el caso Lava Jato en el Brasil viene sufriendo bastantes caídas, bastantes golpes por parte de los jueces supremos del Brasil. Entonces si nosotros reflejamos eso en el Perú es probable que alguna circunstancia así ocurra", opinó.

Nota en desarrollo

