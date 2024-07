Fiscalía incluye a Jorge Barata en caso Gasoducto Sur y pide 36 meses de prisión preventiva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El Poder Judicial revocó el acuerdo de colaboración eficaz luego de que Barata no declarara contra el expresidente Ollanta Humala

El Segundo Despacho del Equipo Especial Lava Jato dispuso incluir a Jorge Henrique Simoes Barata la investigación preparatoria del caso denominado Gasoducto Sur Peruano y solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra.

El despacho a cargo de la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez emitió un pronunciamiento el último 8 de julio respecto de la situación jurídica del imputado y lo sindicó como cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Esta decisió llega luego de que el Poder Judicial revocara el acuerdo de colaboración eficaz que mantenía el exsuperintendente de Odebrecht en Perú a petición del Ministerio Público por haber incumplido en ofrecer su testimonio en el juicio seguido contra el expresidente Ollanta Humala.

Dicha decisión fue emitida por la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional tras denuncia del fiscal José Domingo Pérez Gómez, por lo que dispuso que se acuse a Jorge Barata, determinando la forma y circunstancias de la comisión del delito, así como el grado de responsabilidad que le corresponde.

Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro indicó que lo que diga o no diga Jorge Barata no resultaría tan importante, pues la Fiscalía ya ha armado el caso con las declaraciones como colaborador.

"Allí la norma habla de la desaprobación del acuerdo a nivel de la Fiscalía y a nivel del Poder Judicial en la etapa de homologación. La norma no se refiere expresamente a una revocatoria. Habría que interpretar que incluye la revocatoria, porque se está perdiendo el beneficio, con lo cual todo lo declarado no podría ser usado en su contra. Sin embargo, recordemos que la Fiscalía ya ha armado los casos, para bien o mal, con información del colaborador, de manera que lo que diga o no diga el colaborador no es tan importante para continuar con este proceso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

¿Cuál habría sido la participación de Jorge Barata?

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Barata habría favorecido a Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur Peruano y en la devolución de la carta fianza del proyecto Gasoducto Andino del Sur.

No obstante, en su declaración vía cooperación judicial, Barata no reconoció los hechos materia de investigación y se apartó de los aspectos relatados en el marco de la colaboración eficaz.

Además, el pasado 24 de mayo se concluyó con la actuación de prueba anticipada del testigo José Alejandro Graña Miro Quesada, quien incriminó a Barata en los proyectos en cuestión.