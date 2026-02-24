Ruth Luque presenta denuncia constitucional contra defensor del Pueblo por intervenir a favor de Urresti en el TC

La parlamentaria Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó este martes una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por su participación a favor de Daniel Urresti en el proceso que siguió ante el Tribunal Constitucional (TC) para anular su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

El pasado 20 de febrero, el TC publicó el fallo en el que dispuso anular la condena contra Urresti Elera y ordenó su libertad inmediata, tras declarar fundado en parte el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa legal del exministro del Interior.

En dicho proceso, en diciembre pasado, el tribunal dispuso admitir a Josué Gutiérrez como amicus curiae, luego de que este solicitara su inclusión. El máximo intérprete de la Constitución consideró que el defensor del pueblo cumplía con los requisitos constitucionales y legales para emitir una opinión especializada sobre el caso.

"Josué Gutiérrez no puede seguir a cargo de la Defensoría del Pueblo"



Al respecto, Ruth Luque consideró que la acción de Gutiérrez Cóndor a favor de un "condenado por violaciones a derechos humanos" desnaturaliza la institución que este preside.

"El amicus curie es una opinión especializada para garantizar derechos fundamentales. La pregunta es si el amicus curie puede ser utilizado para que la Defensoría del Pueblo sea una especie de defensor de alguien condenado por violaciones a derechos humanos. Él ha asumido una posición directa con una persona condenada", destacó.

"El señor Daniel Urresti no es inocente, ha sido beneficiado por las entidades. Es una persona condenada y eso no se va a borrar digan lo que digan sus partidarios, sus allegados, sus aliados. Ese señor se ha beneficiado de una ley pro impunidad, de una ley fujimorista, liderada por el señor Rospigliosi", agregó.

En esa línea, la parlamentaria señaló que el defensor del pueblo no puede seguir en el cargo, pues habría cometido "una grave infracción constitucional", por lo que espera la sanción respectiva ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento.

"Esta denuncia ha sido presentada ante la SAC porque el propósito de esta denuncia es que se determine que aquí se está cometiendo una grave infracción constitucional, desnaturalizando el rol de la Defensoría del Pueblo, que se está colocando al servicio de intereses particulares y no se está respetando la naturaleza", sostuvo.

"Yo creo que es momento también de decirle basta a la Defensoría del Pueblo. El señor Josué Gutiérrez no puede seguir a cargo de la Defensoría del Pueblo", destacó.

Denuncia Constitucional contra Josue Gutiérrez. La Defensoría del Pueblo no puede seguir en manos de quien no garantiza la defensa de los DDHH.



La Defensoria del Pueblo se encuentra tomada por un señor que utiliza su cargo para beneficio personal, de los suyos y para obtener… pic.twitter.com/H4WKRvl0HY — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) February 24, 2026

La denuncia constitucional interpuesta por Luque Ibarra presenta 4 fundamentos de hecho: "la falta de idoneidad y transparencia en la selección de miembros de la JNJ", "la interposición de una demanda de inconstitucionalidad por extinción de dominio en beneficio de su hermana", "la presentación de un amicus curiae a favor de Daniel Urresti sentenciado por violar derechos humanos" y "la intromisión en la política exterior generando impases diplomáticos con otros Estados como China".

En ese sentido, se alega que Gutiérrez Cóndor habría infringido los artículos 39, 55, 103, 162 y 118, inciso 11, de la Constitución.