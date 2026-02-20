Últimas Noticias
Presidenta del TC sobre liberación de Daniel Urresti: "Nosotros no nos pronunciamos si es inocente o culpable"

Luz Pacheco defendió la sentencia a favor del exministro Daniel Urresti.
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Luz Pacheco manifestó que la condena que impuso la Corte Suprema contra el exministro del Interior no estaba basada en los cánones previstos en la Constitución.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, manifestó este viernes que la sentencia que dieron hoy para la liberación de Daniel Urresti no significa que este sea inocente en el caso de la muerte del periodista Hugo Bustíos en 1988. Ella enfatizó que la institución solo observó que la condena de prisión carecía de sustento constitucional, porque se basó en una aplicación indebida del derecho penal.

"En el derecho penal, para que pueda haber una sanción, una condena, tiene que haber una ley escrita, previa y que tipifica la conducta exactamente. Entonces no pueden decir que la alevosía es similar a la gran crueldad o lo que fuera. O es perfidia o es alevosía, lo que fuera. Lo que hace [el fallo] es anular la decisión de la Corte Suprema. Creo que eso es mi criterio. No lo he consultado con los demás. Nosotros no nos pronunciamos si es inocente, culpable, pero lo que queda es indudablemente la sentencia de la Corte Superior", expresó en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Pacheco aseveró que "no es verdadera justicia si se usa el derecho de una manera indebida", por eso comentó que el Poder Judicial había aplicado una analogía para condenar a Daniel Urresti

"O sea, había más de un elemento que nos indicaba que eso no era una decisión adecuada a los cánones constitucionales", añadió.

"Son tres personas que cometen un asesinato. A dos le dicen que el agravante, por decir, es la alevosía, y a uno le dicen, no, para ti fue la perfidia. Una alevosía y otra perfidia. Bueno, no son lo mismo. Tienen un significado diferente. Entonces, lo que no cabe es que, por un lado, aplique un agravante de un código que no estaba vigente cuando se cometieron los hechos para uno, y a los otros le dan tipo de pena", expresó.

Urresti saldrá libre 

El Tribunal Constitucional ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Daniel Urresti, al declarar nula su sentencia a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988, en Huanta (Ayacucho).

El TC emitió el fallo con los votos a favor de los tribunos Francisco Morales Saravia (ponente), Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. El único voto en discordia fue el del magistrado Manuel Monteagudo.

El colegiado argumentó que la liberación del exministro se produce en aplicación de la Ley 32107, una normativa aprobada por el Congreso que regula que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

