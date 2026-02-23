Poder Judicial decidirá hoy si se dicta impedimento de salida del país para joven investigado por muerte de Lizeth Marzano

El 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para esta noche una audiencia virtual para decidir si se le dicta impedimento de salida del país contra Adrian Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, sucedido el pasado martes 17 de febrero.

Según la Fiscalía, el joven sería quien manejaba el vehículo que atropelló y mató a la deportista. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo el auto impacta a la víctima por detrás para luego seguir su recorrido sin que el conductor bajara para ayudar a la mujer.

Gino Marzano, hermano de Lizeth, manifestó para RPP que la joven fue embestida cuando entrenaba en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro. Además, criticó que el presunto responsable aún no tiene ninguna medida restrictiva en su contra.

“Él está citado y aparentemente hoy tendría un viaje programado para el exterior. Entonces, desde anoche yo estoy tratando y comunicando a los medios para que se evite que salga del país y se haga algún tipo de medida para que pueda ponerse derecho”, señaló en el programa La Rotativa del Aire.

Sobre este caso, la periodista Marisel Linares dio a conocer que el auto involucrado en la muerte de la deportista se encuentra registrado a su nombre, aunque aclaró que no estaba al volante y que el vehículo ya no encuentra en su poder.

Linares precisó, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, que "desde setiembre del año pasado" el vehículo "ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda".

