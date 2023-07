Aníbal Quiroga: "Ninguna autoridad podría ser sancionada por un tema de criterio"

Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, manifestó este miércoles su apreciación con respecto a la sanción que afronta Zoraida Ávalos los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en el Congreso. En ese sentido, aclaró que, como regla general, una autoridad no puede sufrir sanciones por su criterio en declarar fundadada una demanda.

"Es hasta cierto punto extremo sancionar a una persona por un criterio. Hablo en general. Las autoridades tienen unas reglas deteminadas y dentro de esas, ciertos criterios de discrecionalidad. Un magistrado, dentro de la ley, puede declarar fundado o no una demanda. No se le puede sancionar por la interpretación de una ley que tenga mientras esta no sea abusiva o absurda. Como regla general, ninguna autoridad podría ser sancionada por un tema de criterio", afirmó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Aníbal Quiroga, quien también es abogado de Patricia Benavides, sostuvo que la sanción contra Zoraida Ávalos puede verse en ámbitos extranjeros, pero bajo ciertas condiciones.

"Primero debe ser revisado en sede interna. Por eso es que la Corte Suprema resolvió 'no resolver' y yo creo que con acierto a pesar de que fue una votación ajustada", precisó.

No entiende actitud de la JNJ

El encargado de la defensa de la actual fiscal de la Nación, mostró su extrañeza por las acciones que viene tomando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra su clienta, pese a que fueron los miembros de dicha entidad quienes la designaron en el cargo.

"A dos años de ser designada por esta Junta Nacional de Justicia, ellos reciben 19 denuncias contra ella y las tramitan... vemos en muchas de las denuncias contra Patricia Benavides politización porque son los congresistas, en algunos casos, quienes presentaron estas acusaciones", manifestó.

El abogado también reiteró que la titular del Ministerio Público continuará sin presentar su tesis para evitar que hagan escarnio público contra ella.

"Si ella no tenía condiciones para ser elegida, la junta fue quien la eligió. Los títulos los tiene, en la Sunedu están registrados los dos grados que tiene y la universidad Alas Peruanas lo ha certificado. Ella no lo quiere presentar porque no desea ser objeto de escarnio", expresó.

Quiroga señaló que entre las denuncias contra su clienta están el tema de la tesis, de supuestamente haber removido fiscales, entre otros procesos.

Investigación a miembros de la JNJ

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar a tres integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del estado.

Se trata de la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán Pinto y los integrantes de este organismo, Antonio Humberto de la Haza Barrantes y María Amabilia Zavala Valladares.

Los tres serán investigados por un supuesto intento de presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento cuestionando la decisión del Congreso de la República de inhabilitar (por cinco años) en el ejercicio de cargo público a la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, por haber suspendido las investigaciones que inició su despacho en el año 2022 al entonces presidente Pedro Castillo hasta que culminara su mandato en el año 2026.