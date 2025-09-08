PJ rechazó pedido de Pedro Castillo para desacumular investigaciones que afronta en la Fiscalía

El Poder Judicial rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para desacumular las investigaciones que afronta en la Fiscalía por presunta organización criminal a raíz de los casos Petro Perú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

El expresidente Pedro Castillo seguirá afrontando una investigación preparatoria en la Fiscalía por presunta organización criminal a raíz de los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Esto debido a que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró "infundada" la solicitud que hizo el exmandatario, el último 11 de abril, para se ordenará la des acumulación de estos tres casos que están contenidos dentro de una carpeta fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

La defensa legal del exjefe de Estado alega que los tres hechos mencionados son diferentes en tiempo y espacio, no existiendo conexión entre los mismos y ni conexión entre los investigados y por ello solicita que estos tres casos contenidos en la carpeta principal N°66-2023 podrían agregarse a cuatro investigaciones, que inicialmente se pretendían acumular, en las que se ven estos hechos.

Agregó que todo un año, la fiscalía se dedicó a investigar un solo hecho dejando de hacerlo en los otros dos y manifiesta que con la nueva norma estos delitos ya no son parte de una organización criminal.

No obstante, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que en este caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 51 del Código Procesal Penal para que proceda la separación de una investigación seguida contra altos funcionarios a fin de que sea incorporada a procesos independientes seguidos ante fiscalías y juzgados superiores.

"La mencionada solicitud, no adjunta elemento alguno que evidencie que se requieren diligencias especiales o plazos adicionales para la investigación, no habiendo cumplido el recurrente con dicho requisito. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la investigación seguida en la carpeta fiscal N°66-2023, corresponde a una por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros ilícitos que, por su naturaleza, cuentan con el plazo máximo legal para las investigaciones por crimen organizado (36 meses), el cual, de acuerdo con las condiciones de complejidad, puede incluso prorrogarse por un plazo adicional. En ese sentido, no existe justificación, por razones de plazos de investigación o por la necesidad de practicar diligencias preliminares, para autorizar la desacumulación requerida" precisa el magistrado en su resolución emitida el último primero de septiembre a la que tuvo acceso RPP.

El juez supremo provisional Checkley Soria remarca que dicha investigación está dirigida contra tres ex altos funcionarios del Estado como lo fueron el expresidente Pedro Castillo y los ex ministros Juan Francisco Silva y Geiner Alvarado, proceso que, por razón de la función pública, es de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la República "por lo cual, no resulta viable desacumular una investigación contra altos funcionarios, para remitir la competencia a juzgados y fiscalías superiores. En consecuencia, la solicitud de desacumulación es infundada"

El expresidente Pedro Castillo afronta bajo mandato de prisión preventiva por 36 meses la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del estado respecto a los casos acumulados Petro Perú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.