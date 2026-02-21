Pedro Angulo dice no tener investigación abierta sobre fallecidos en protestas y que cuando era premier disminuyeron las manifestaciones

Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte entre el 10 y 21 de diciembre de 2022, postula al cargo de decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuyos comicios se realizarán el próximo 28 de febrero.

En diálogo con RPP, el candidato con el número 9 en dichas elecciones dijo que "la pequeña ventaja" que tiene sobre los otros postulantes "es el haber sido ya antes decano", por lo que conoce "todas las dificultades que se enfrentan dentro".

Además, señaló que está recibiendo "ataques" vinculados a su pasado rol como titular de la PCM, en particular, respecto a los fallecidos durante las protestas sociales que se desencadenaron en diciembre de 2022. En ese sentido, Angulo Arana negó tener investigaciones fiscales abiertas por esa causa.

"Yo no tengo, en estos momentos, ninguna investigación abierta sobre fallecidos", enfatizó. No obstante, señaló que sí tiene investigaciones en curso "sobre heridos" en las manifestaciones.

"Tengo investigación abierta sobre heridos, dos en la Fiscalía de la Nación y una en el Congreso. Nada más. Hay gente que se llena la boca diciendo ‘sí, que tiene investigaciones por muertos’. Falso. Es gente desinformada y que desinforman interesadamente", sostuvo.

En esa línea, el jurista indicó que cuando era premier las protestas violentas disminuyeron, y que recrudecieron en enero de 2022, cuando él ya no encabezaba el primer gabinete de Dina Boluarte.

"Cuando yo era premier, en realidad, bajó el tema de las protestas, y sobre todo las violentas, no las normales. Pero, en enero, es que arranca, después que dijeron que había un periodo de tregua. Nosotros logramos controlar, el tema fue después", aseguró.

Pedro Angulo fue denunciado por la Fiscalía por muertes en protestas

Cabe señalar que Pedro Angulo fue incluido en una denuncia constitucional presentada en julio de 2024 por la Fiscalía de la Nación contra Dina Boluarte y otros funcionarios de su Gobierno. Los cargos imputados fueron homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en el contexto de las protestas sociales, en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad.

📢 Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH. pic.twitter.com/9i1opIW3EW — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2024

Sin embargo, en julio pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento aprobó el informe sustentado por José Jerí (Somos Perú) que recomendaba archivar la denuncia debido a que, según se expuso, no se presentaron "elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente, de manera indubitable y objetiva, la existencia de una conducta típica antijurídica y culpable atribuible a los denunciados". En septiembre, la Comisión Permanente archivó la denuncia.

En mayo pasado, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Pedro Angulo y otros exmiembros del Gabinete ministerial como "presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros", en el contexto de las protestas sociales. El Ministerio Público señaló que se había identificado "75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados".

🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto… pic.twitter.com/vKTGjcWyFU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 15, 2025

Por otro lado, según la Fiscalía, el 15 de diciembre de 2022, durante la gestión de Pedro Angulo como titular de la PCM, se produjeron los decesos de Christopher Michael Ramos Aime y José Luis Aguilar Yucra en Ayacucho, "presuntamente a causa de las operaciones desplegadas por personal del Ejército para el control" de las manifestaciones sociales.

En el recuento de los hechos contenido en la carpeta fiscal N° 331-2023, el Ministerio Público indica que ambos fallecieron a causa de proyectiles de arma de fuego disparados, presuntamente, por miembros del Ejército y que ninguno de los dos participaba en las protestas.