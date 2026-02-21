¿Cuál es el estado de salud de Martín Vizcarra tras ser operado? Esto dijo su abogado

César Figueredo, abogado de Martín Vizcarra, dio detalles del estado de salud de su patrocinado, luego de que en enero pasado se tuviera conocimiento que el expresidente fue operado por problemas renales.

En aquel momento, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exmandatario fue sometido a una intervención quirúrgica por complicaciones en sus riñones. Tiempo después, a principios de febrero, el organismo informó que Vizcarra fue dado de alta y regresó a Barbadillo.

"Él quedó con un riñón que funciona únicamente al 20 %. Tiene aún dos catéteres dentro en la uretra que deben ser retirados en los próximos días. Está con una dieta blanda, ha bajado bastante de peso", dijo Figueredo en Ampliación de Noticias-Edición Sábado.

"De ánimo, está muy bien; pero, digamos, esta clase de operaciones a las que él fue sometido, recordemos que fue sometido a dos operaciones consecutivas, le han afectado en algo la salud. Además, el propio estrés de estar privado de la libertad", agregó el también secretario general del partido Perú Primero y candidato al Senado por dicha agrupación política.

¿Vizcarra conversa con expresidentes?

Como se recuerda, dentro del penal de Barbadillo también se encuentran recluidos otros expresidentes del Perú como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Con este último, según César Figueredo, Vizcarra tiene "mayor comunicación", al punto de compartir un teléfono público.

"[¿Conversan los expresidentes?] Se conversan por muy poco tiempo. Él está en un área donde tiene mayor comunicación con Ollanta Humala. Es como un ala del penal donde solamente él permanentemente puede encontrarse con Ollanta porque además comparten un teléfono público. [¿Con Castillo y Toledo?] Ellos comparten otro teléfono público por el otro lado, pero eventualmente [los expresidentes] se cruzan en la enfermería", expresó Figueredo.

Abogado de Vizcarra dice que se está construyendo un segundo piso en Barbadillo

Por otro lado, el abogado de Martín Vizcarra dijo que, durante su visita a su patrocinado en Barbadillo, presenció la construcción de un segundo piso en el establecimiento penitenciario.

"[Dice que se está construyendo un segundo piso en Barbadillo] Yo les preguntaba a los del INPE si es para uno más o es el área de mujeres, porque ya otro piso... están haciendo otra ala, ¿no? Y les digo, '¿esto es para alguien más o están haciendo ya el pabellón de mujeres?'", comentó.

Señala que indulto a Vizcarra no es viable

Por otro lado, César Figueredo aseguró que una posibilidad de indulto a Martín Vizcarra resulta "inviable", porque "su sentencia no está firme" y porque la estrategia legal se mantiene firme en demostrar su inocencia a través de las instancias judiciales.

Figueredo fue consultado luego de que Presidencia de la República emitiera un comunicado en el que informara que “no se encuentra pendiente ni programado” conceder indultos o gracias "a favor de personas procesadas o condenadas".

Ello en un contexto donde el expresidente Pedro Castillo presentó, a través de su abogado Walter Ayala, una solicitud de indulto presidencial tras ser sentenciado por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Balcázar "es una persona más preparada" que Jerí

Por su parte, sostuvo que José María Balcázar es una persona más preparada que José Jerí y que el mandatario interino debe "mantener la estabilidad económica y política".

"Es evidente que José María Balcázar es una persona más preparada que Jerí. De hecho, al haber sido por ejemplo presidente de una corte superior, creemos que es una persona con un poco más de experiencia. [Balcázar] debe mantener la estabilidad económica y política", mencionó.