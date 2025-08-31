Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario y tributario de Andrés Hurtado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como "Chibolín", la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, el empresario Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.



El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se ordene la ejecución de dicha medida.



El magistrado determinó que la medida requerida es idónea, necesaria y proporcional, ya que permitirá establecer la realidad de las operaciones que supuestamente efectuaron los investigados y podrá proporcionar mayor información sobre personas que pudieran estar involucradas en los ilícitos investigados.



"Las exigencias constitucionales y procesales para la imposición de esta medida restrictiva en un derecho fundamental como la reserva de la información bancaria, tributaria y bursátil es que sea conforme al principio de proporcionalidad, pues si bien es cierto permitirá recibir información sobre operaciones bancarias y financieras, así como sobre las declaraciones tributarias determinativas e informativas y sus operaciones en el mercado de valores, lo que contribuirá a determinar la existencia o no de movimientos o transferencias de dinero; y, movimientos o transferencias bursátiles, así como declaraciones a la Superintendencia de Administración Tributaria; también es verdad que constituye la herramienta más efectiva para determinar si efectivamente existen movimientos bancarios que evidencien si los hechos imputados son reales", precisó el juez supremo Checkley Soria en la resolución que emitió sobre este asunto.



El magistrado remarcó que "con la aplicación de esta medida limitativa de derechos se logrará averiguar datos de suma importancia para el mejor esclarecimiento de los hechos incriminados, que resulta de interés público debido a la gravedad de los ilícitos, por lo cual el grado de satisfacción es por lo menos equivalente al grado de afectación de los derechos fundamentales de éstos; por lo que se cumplen los requisitos señalados".



Bajo este contexto, Checkley Soria también acogió el extremo del requerimiento fiscal para que se autorizará levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de cuatro empresas, en su condición de personas jurídicas, que se encuentran relacionadas con el exconductor de televisión Andrés Hurtado, a fin de verificar si se usaron sus cuentas para realizar actos de corrupción vinculados a los hechos Ilícitos materia de la presente investigación.

Cumple prisión preventiva

Andrés Hurtado, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, es investigado en la Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a favor de la ahora detenida fiscal superior Elizabeth Peralta para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.



Sobre el exconductor de televisión también pesa un mandato de prisión preventiva en su contra por el plazo de 9 meses como parte de la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana a fin de que pudiera jugar en China.