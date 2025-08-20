Poder Judicial rechazó pedido de Andrés Hurtado para que se ordene la devolución de celular incautado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La defensa legal del exconductor demandaba que se declare nula la incautación del celular y se ordene la devolución del bien | Fuente: Poder Judicial

El Poder Judicial confirmó la incautación del celular que tenía en su poder el exconductor de televisión Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolin', cuando fue detenido por la Policía el pasado 19 de setiembre del 2024 en una clínica ubicada en el distrito limeño de San Borja.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró "infundado" el recurso de apelación que presentó Hurtado Grados con el que buscaba que se anule el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley que confirmó la incautación de dicho bien como parte de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

La defensa legal del exconductor demandaba que se declare nula la confirmación de incautación del celular y se ordene la devolución del bien tras alegar que se afectó el principio de legalidad y la correcta motivación de las resoluciones judiciales.

La defensa legal del exconductor demandaba que se declare nula la incautación del celular y se ordene la devolución del bien | Fuente: RPP

Corte Suprema también rechaza apelación fiscal para que se incautara dinero encontrado a Andrés Hurtado

El citado tribunal supremo también declaró "infundado" el recurso de apelación que presentó la Fiscalía para que se revocara el extremo de la resolución que ordenó que se devuelva a Andrés Hurtado la suma de 1600 soles que se encontró en su poder cuando la Policía Nacional ejecutó su detención preliminar el 19 de setiembre del 2024.

La instancia suprema fiscal demandaba que se declare la incautación de dicha suma dineraria tras alegar que no se realizó una correcta interpretación la ley y la doctrina jurisprudencial, pues el juez Checkley Soria indicó que el monto no correspondería a los ilícitos imputados sin tener en cuenta que pudo haber surgido de una reducción de los montos ilícitos obtenidos.

No obstante, la defensa legal de Andrés Hurtado había sostenido que cuando su patrocinado fue detenido por la Policía, él había sido intervenido en una clínica del distrito limeño de San Borja sin tener un familiar cercano, por los que dicha suma de dinero era para cubrir los gastos de atención médica.

Andrés Hurtado, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, es investigado en la Fiscalía Suprema por su presunta intervención en el pago una supuesta coima entregada por el empresario Javier Miu Lei a favor de la ahora detenida fiscal superior Elizabeth Peralta para que pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, entre otros hechos.

Sobre el exconductor de televisión también pesa otro mandato de prisión preventiva por el plazo de nueve meses como parte de la investigación preparatoria que afronta en la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades detectadas en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en el 2019 a fin de renunciar a su nacionalidad peruana para que pudiera jugar en China