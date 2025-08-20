PJ dicta prisión suspendida y expulsión inmediata para colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial condenó a un año y cinco meses de prisión suspendida a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López por el delito de violación a la soberanía extranjera en agravio del Estado peruano.

La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, quien además dispuso la expulsión inmediata de ambos ciudadanos del territorio nacional, al cual no podrán reigresar por un periodo de cinco años.

Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil de forma solidaria de S/ 4 500, monto que deberá ser abonado en un plazo máximo de 24 horas, caso contrario la pena sería revertida de suspendida a efectiva.

El Poder Judicial, a través de sus redes sociales, precisó que el fallo fue dictado tras el acuerdo de terminación anticipada entre el Ministerio Público y los ciudadanos extranjeros, quienes -según indicó la entidad- admitieron su responsabilidad en el mencionado delito.

Sánchez Ordegón y Amia López fueron detenidos el pasado 12 de agosto por no contar con autorización oficial para realizar presuntos trabajos de topografía en el distrito de Santa Rosa de Loreto, situado en la isla Chinería.

Asimismo, se estableció que no podrán cruzar al territorio peruano por el plazo de cinco años

#LoÚltimo. Poder Judicial condena a un año y cinco meses de prisión suspendida y la expulsión inmediata del territorio peruano a los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez Ordegón y John Amia López por el delito de violación de la soberanía extranjera ocurrido en el distrito de… pic.twitter.com/SncNyjL4pN — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 20, 2025

¿Cuál era la versión de los colombianos intervenidos?

Según declaraciones de sus abogados, realizadas el pasado 12 de agosto, ambos sujetos pertenecían a un consorcio colombiano llamado El Muelle y se encontraban realizando trabajos preliminares para la construcción de un muelle en Leticia, Colombia.

Sin embargo, las autoridades de Migraciones confirmaron que ambos no tenían la autorización necesaria para realizar sus labores en territorio peruano.

Aunque inicialmente estos ciudadanos extranjeros se encontraban en calidad de intervenidos, finalmente se les informó ese mismo día que permanecerían detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que el distrito de Santa Rosa se convertió en el centro del impase diplomático entre Perú y Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a nuestro país de haber 'copado' territorio colombiano en la Amazonía.