El parlamentario negó haber intentado modificar su voz. | Fuente: RPP Noticias / Andina

El parlamentario no agrupado Roberto Vieira negó este lunes haber intentado modificar su voz durante el peritaje que le realizaron en el Ministerio Público por la denuncia que le entabló un familia por presuntamente haberle solicitado miles de soles para favorecerlo con un trámite.

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador comentó que durante la diligencia cumplió en todo momento con el protocolo establecido por los peritos del Ministerio Público. Agregó que la pericia fue realizada por tres especialistas.

“Es totalmente falso lo que están manifestando yo fui a dar el proceso de peritaje que me habían solicitado en el Ministerio Público y obviamente hubieron tres peritos. Dos de ellos, uno fonético, otro lingüístico y otros creo que es de sonido. El tema es que hay un protocolo y yo obedecí al protocolo que ellos, que son los especialistas para peritaje, te lo solicitan”, comentó.

No hubo observaciones

El parlamentario sostuvo que si los peritos hubieran notado que no quiso colaborar, lo hubieran agregado en el acta final que firmó junto a su abogado. Sin embargo, explicó que este documento no cuenta con ninguna observación por parte de los especialistas.

“No hay ninguna observación. Si los peritos hubieran visto que no había voluntad, que estaba haciendo todo lo contrario a lo que ellos estaban solicitado, inmediatamente me hubieran llamado a que haga las cosas correctas de acuerdo a ellos y si yo insistía y me negaba lo hubieran puesto como observación, pero el acta no tiene ninguna observación”, dijo.

Sobre peritaje

Vieira también dijo que se tiene que determinar la veracidad del audio que presuntamente lo inculpa, por lo que se está realizando este peritaje para garantizar que el proceso se realice siguiendo el debido proceso.

“Lo importante es que el audio sea legítimo en todos sus aspectos, porque qué hacemos nosotros sacando parte de una conversación, en el supuesto que está fuera de contexto. Entonces para garantía de un debido proceso, se está haciendo el peritaje”, precisó.