Marisol Espinoza justifica baja intención de voto para César Acuña: "Todavía la campaña electoral está empezando"

Marisol Espinoza, candidata al Senado por el partido Alianza para el Progreso (APP), en diálogo con RPP, justificó el bajo porcentaje de intención de voto que tiene el candidato presidencial de su partido, César Acuña, en las recientes encuestas de cara a las Elecciones Generales 2026.

Espinoza Cruz, exvicepresidenta de la república y excongresista, consideró que, en comicios pasados, quienes van primeros en las encuestas no siempre obtienen resultados exitosos, y resaltó que su agrupación política viene trabajando en la campaña.

"Todavía la campaña electoral está empezando, todos estamos trabajando. Definitivamente, no olvidemos que los primeros que siempre están en las encuestas no terminan precisamente ganando las elecciones", indicó.

Asimismo, la candidata consideró que los constantes periodos vacacionales que se tomaba Acuña Peralta cuando era gobernador regional de La Libertad fueron acordes a su consideración y refirió que este "puso el pecho" contra la delincuencia en dicha jurisdicción, una de las más golpeadas por las organizaciones criminales.

"Era un periodo en el que él consideraba que podía hacer uso de sus vacaciones [...] Él ha enfrentado la situación [de inseguridad], ha estado allí en el momento cuando han estallado las bombas. Ha estado enfrentando, ha conseguido recursos para garantizar el tema de mejorar la infraestructura en todo lo que significa Trujillo", destacó.

"Mediáticamente, ha tenido que enfrentar situaciones complicadas, pero no precisamente han sido situaciones en las cuales él ha puesto el hombro y el pecho para sacar recursos para la región", puntualizó.

Pide que la ministra de Economía dé un paso al costado por sus declaraciones sobre Petroperú

Por otro lado, Marisol Espinoza consideró que la ministra de Economía, Denisse Miralles, debería renunciar al cargo, tras anunciar que la petrolera estatal Petroperú pasará por una reestructuración integral y que el Gobierno no seguirá "inyectando" recursos económicos ni "transfiriendo para pago de deudas" a favor de la empresa.

En ese sentido, Espinoza Cruz señaló que las declaraciones que ha realizado la titular de Economía sobre Petroperú son "irresponsables" e "improvisadas".

“Tiene que dar un paso al costado, porque alguien que no conoce la realidad de su país, que no se ha ensuciado los zapatos, que no conoce, nunca ha ido a la refinería. Tiene que ir, hablar con los trabajadores y mostrar transparencia", consideró.

Además, la candidata de APP refirió que Petroperú "no está quebrada", sino "sobre endeudada", ya que "hay una deuda que se tiene que pagar a largo plazo, no en un año, no en dos años, es al 2032 y al 2047".

"La empresa no está quebrada como lo intentan hacer aparecer. Está sobreendeudada, pero a largo plazo […] Uno, no está quebrada porque sus activos superan sus montos de deudas. Es como alguien que tiene una casa que cuesta S/250 mil. Quieres descuartizar la casa y venderla en pedacitos para pagar una deuda de S/40 mil soles. Así es tal cual lo que quiere hacer el gobierno de transición. Descuartizar una empresa, escindirla, dejarla de hacer rentable, generar pánico financiero, generar desabastecimiento", destacó.

"Ya Pucallpa ha tenido hace unas semanas problemas por el abastecimiento porque Petroperú es la única empresa que llega a la selva y compra petróleo con IGV y lo lleva a la selva sin IGV, porque la ley de la selva garantiza que no se pague el IGV. Ahí nada más son como 5 mil millones que el Estado debería devolverle a Petro Perú, por lo que significa crédito fiscal, [pero] no se lo devuelve. ¿Cuál es la deuda total del gobierno peruano a la empresa Petro Perú? 20 mil millones de dólares. Entonces, son definitivamente falsas las afirmaciones que hace la ministra", agregó.

Finalmente, Espinoza criticó que el Estado no haya "usado un sol del presupuesto nacional para modernizar la empresa".

"Sin embargo, si se vende, y la vendes como chatarra, porque la vas a escindir, eso va a bajar el precio de sus activos. Y definitivamente aquí hay un tema país, es el patrimonio del Estado el que está en juego. No es el patrimonio de un gobierno, no es el patrimonio de una empresa", puntualizó.