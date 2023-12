Valkiria VI: Esta es la tesis de la Fiscalía que vincula a Garrido Lecca y Luis Hauyón con Patricia Benavides

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) allanó desde esta madrugada las viviendas del exministro aprista Hernán Garrido Lecca; de los abogados José Luis Hauyón y Claudia Ruíz Mesías; y del secretario de confianza de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial, Rudy Aguedo del Castillo.

La diligencia se realizó como parte de la investigación del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ que implica a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a tres de sus asesores. Ellos presuntamente encabezarían una organización criminal que habría dado favores a congresistas a cambio de respaldo político.

Sin embargo, la investigación del caso señala a más personajes como operadores en diversos niveles de la supuesta red delictiva. De acuerdo con los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para que el Poder Judicial autorice el allanamiento realizado este martes.

RPP accedió a dicha disposición judicial y, con ello, a la tesis del EFICCOP que involucra a Garrido Lecca y Hauyón Dall'Orto con Patricia Benavides, en presuntos actos ilícitos.

Conexiones e intereses

El pasado 24 de noviembre, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, jefaturada por Juan Fernández Jerí, resolvió suspender al fiscal superior Rafael Vela Barba de su cargo como coordinador de las fiscalías de lavado de activos y del equipo especial Lava Jato.

Esto, luego de que Vela Barba fuera sometido a tres procedimientos disciplinarios, uno de ellos por hechos que datan del 2020. La ANC determinó que el fiscal superior había cometido una infracción "grave" y dos "muy graves", por lo que fue suspendido por 8 meses.

Sin embargo, según la hipótesis de la Fiscalía, dicha suspensión se dio por intereses subalternos de personajes como la propia Patricia Benavides, Hernán Garrido Lecca, y José Luis Hauyón. Las relaciones entre ellos se habrían estrechado en el proceso de selección de Benavides Vargas como fiscal suprema titular por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“(El) 1 de julio del 2022, cuando la Fiscal Suprema Titular Patricia Benavides es elegida fiscal de la Nación (…), ello en razón a que los particulares antes citados tenían investigaciones pendientes por resolver en la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, así como en el Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva (a) las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios (…), en los que habría incurrido la empresa Odebrecht", señala la fiscalía.

Vale resaltar que el pasado 8 de abril, "el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato formalizó investigación preparatoria contra Luis Alva Castro, Maurice Mulder, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, César Zumaeta, Luciana León, Franklin Santiago Chávez y Luis Gasco Bravo por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y delito de lavado de activos", relacionados al caso Odebrecht.

Además, siempre según el EFICCOP, Garrido Lecca y Hauyón Dall'Orto "también habrían realizado gestiones ilícitas para que Juan Antonio Fernández Jerí sea nombrado como jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público".

Hernán Garrido Lecca es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntos delitos en torno al caso Odebrecht | Fuente: Andina

Presunta coordinación para suspender a Rafael Vela

Patricia Benavides fue designada fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos el 20 de junio del 2022, y juró al cargo el 2 de julio de ese año. Al inicio de su gestión, era público el respaldo del entonces fiscal superior Rafael Vela. Sin embargo, esto habría cambiado en los primeros meses del 2023.

A inicios de este año, según la tesis fiscal, Rafael Vela recibió la llamada telefónica de la fiscal de la Nación “quien le pidió expresamente que reciba al abogado José Luis Hauyón, quien era abogado del caso Sodalicio, y que quería hacer unas consultas sobre el trámite de unas copias que habían sido remitidas a las Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos por parte de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada".



El EFICCOP señala que Vela Barba recibió a Hauyón Dall'Orto en su oficina en el Centro de Lima. En ese encuentro, el abogado le comentó “que el mandato que había ordenado expedición de copias a la fiscalía de Lavado de Activos había sido anulado por el fiscal superior de Crimen Organizado, Pedro Calderón, y que, por tanto, el fiscal provincial Lizardo Pantoja (…) no tendría sustento para poder calificar un documento que ya no existía jurídicamente”.

Ante ello, según la información de la fiscalía, Vela Barba habría respondido que “pediría un informe al fiscal Pantoja para saber en qué estado se encontraba la calificación de ese documento y cuándo se pronunciaría respecto a su validez”. Tras ello, Hauyón de retiró “y no volvió a encontrarse con él”. No obstante, esta actuación no habría sido del agrado de Patricia Benavides.

Por ello, Jaime Villanueva le indicó a Vela Barba que “Patricia Benavides se encontraba muy incómoda por el fiscal Lizardo Pantoja, pues no resolvía el pedido de su amigo José Luis Hauyón y que dicha incomodidad alcanzaba a Rafael Vela porque no hacía nada para ayudarla”. Rafael Vela respondió “que los fiscales son autónomos”.

Esta incomodidad se incrementó cuando, en abril del 2023, se produjo el operativo del caso Joaquín Ramírez y la Universidad Alas Peruanas. Por esto, la entonces fiscal de la Nación "se habría sentido agraviada y le generaba turbulencia mediática por el problema que ella tenía de las tesis que no habría mostrado en su oportunidad ante la JNJ”.

Patricia Benavides se habría sentido agraviada por el operativo realizado en la Universidad Alas Peruanas | Fuente: Andina

Sin embargo, la incomodidad de Benavides con Vela habría alcanzado su punto máximo en el proceso de extradición del expresidente Alejandro Toledo desde EE.UU. El día de la llegada de Toledo Manrique al país, la titular del Ministerio Público "había ordenado que ningún fiscal del Equipo Lava Jato participe en el protocolo de recepción".

Aquel día, Vela Barba y Domingo Pérez, fiscales del caso Lava Jato, “dieron entrevistas a los medios de comunicación (…) precisando que la fiscal de la Nación no había tenido un grado de participación procesal en la extradición de Alejandro Toledo”. Como se sabe, por estas declaraciones, la ANC aperturó procesos disciplinarios de oficio contra ambos.

“Días después, Patricia Benavides se habría reunido con José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca. Ellos le habrían informado que aprovechando su llegada-entiéndase cercanía-con el jefe de la ANC del Ministerio Público (…) habían gestado un plan para que él, por la vía administrativa, suspenda de la función al fiscal superior Rafael Vela Barba, para que ella después lo destituya (…), hechos que fueron comentados directamente a Jaime Villanueva", indica la fiscalía.

La incomodidad de Patricia Benavides con Vela Barba alcanzó su punto máximo el día de la extradición de Alejandro Toledo | Fuente: Andina

A raíz de esta reunión, Villanueva le habría manifestado a Vela Barba que Fernández Jerí "no iba a parar hasta suspenderlo" y que sería mejor que busque defensa legal "puesto que detrás del jefe de la ANC tendrían sus intereses Hernán Garrido Lecca y José Luis Hauyón ya que dicho jefe había sido nombrado con ayuda de ellos y les debía ese favor".

Como se recuerda, con el avocamiento del fiscal Carlos Muñoz designado por Patricia Benavides en la ANC, se concretó la suspensión de Rafael Vela el pasado 5 de octubre. No obstante, este apeló y la audiencia para que ejerza su defensa se programó para el último 10 de noviembre. Sin embargo, por motivos de salud del fiscal superior, dicha audiencia se reprogramó para el 22 de ese mes.

"Días después, según Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación coordinó con José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca lo referente a la destitución de Rafael Vela para que, a través de ellos, presionen a Juan Fernández Jerí para que se apure en la suspensión", señala el documento de la Fiscalía.

En ese sentido, Villanueva Barreto precisó que Benavides Vargas se dirigió a las oficinas de Garrido Lecca y Hauyón ubicadas en la av. El Derby, en Santiago de Surco. Esta versión habría sido corroborada por el suboficial Limber Acosta, miembro de seguridad de la fiscal de la Nación, quien indicó que durante este año "se habían dirigido cerca a esas inmediaciones por más de cuatro veces, quedándose él y la escuadra SUAT en inmediaciones de la Comisaría de Monterrico (...) siguiendo la fiscal de la Nación (...) por unas cuadras más adelante".

La reunión entre la fiscal de la Nación, Garrido Lecca y Hauyón, en la que se decidió la suspensión de Rafael Vela, se habría realizado el pasado 22 de noviembre, fecha en que el fiscal superior sustentó sus descargos ante la ANC. Esto porque Fernández Jerí "debía suspenderlo ese mismo día, pero no lo hizo".

Según la Fiscalía, Garrido Lecca y Hauyón habrían influido en la elección de Fernández Jerí como jefe de la ANC del Ministerio Público | Fuente: Andina

Al día siguiente, siempre según la fiscalía, Patricia Benavides, el exministro aprista y el abogado Hauyón se reunieron a las 7am. y acordaron que Fernández Jerí "cumpla con el acuerdo de suspender de la función fiscal a Vela, siendo que ese mismo día, en horas de la tarde, la fiscal de la Nación acudió al Congreso a sustentar el presupuesto del Ministerio Público".

Mientras Benavides se presentaba ante el Parlamento, Jaime Villanueva y Miguel Ángel Girao, quienes la habían acompañado, se encontraron "circunstancialmente" con Rudy Aguedo del Castillo, que sería "una persona cercana a Juan Fernández Jerí". Ante ello, ambos asesores le dijeron que el jefe de la ANC del Ministerio Público "tenía que cumplir con su palabra".

Así, el 24 de noviembre, en horas de la mañana, Aguedo del Castillo se comunicó telefónicamente con Miguel Ángel Girao para que lo haga entrar a la oficina de Fernández Jerí ubicada en la sede del Ministerio Público. Luego de la reunión, Aguedo llamó a Girao y le dijo que "en ese momento le iban a notificar la medida" de suspensión a Vela Barba, y el asesor de Benavides respondió que estaba en el Congreso de Fiscales de Derechos Humanos que se desarrollaba en ese momento.

"Entonces, la fiscal de la Nación decidió que ya no iba a clausurar el congreso en la tarde (...) y le pidió a Jaime Villanueva que haga un discurso potente que aluda a traición, en clara alusión a los fiscales superiores Rafael Vela y Marita Barreto, y justo cuando estaban clausurando el congreso (...) le notifican la suspensión", indica el documento fiscal.

Finalmente, el EFICCOP indica que "como elemento objetivo que acredita el contubernio o la concertación de voluntades entre Patricia Benavides, Fernández Jerí (...), con la participación activa y mediadora de los investigados Hernán Garrido Lecca y José Hauyón, cuyos intereses confluyeron en la finalidad de retirar del cargo" a Rafael Vela, "se tiene el acta de allanamiento con descerraje, registro de oficina, incautación y lacrado de fecha 27 de noviembre (...) en que se halló pedazos de papel bond rotos" de un documento referido a dar por concluida la designación de Marita Barreto como coordinadora del EFICCOP, "debiéndose tener presente que dicho documento formaría parte del acervo documentario propio" de la ANC del Ministerio Público.