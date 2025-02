Vocero de Fiscalía: Dina Boluarte no contribuyó con el “desarrollo de las investigaciones” con su silencio por caso ‘Cofre’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, en “aras de la transparencia”, no debió acogerse a su derecho a guardar silencio el pasado 29 de enero cuando fue citada por este organismo para que brinde sus declaraciones sobre el caso ‘Cofre’.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, indicó que “dado el hecho de que la persona investigada ocupa la primera magistratura del país" es conveniente que declare, esto "en aras de la transparencia en el ejercicio de la función pública".

Cubas, recordó, además, que fue la misma mandataria quien “reclamó airadamente” ser citada por la Fiscalía de la Nación para declarar sobre la mencionada investigación.

Sin embargo, según dijo, cuando fue convocada “la señora presidenta se presentó, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio”.

“Con esto no contribuye al desarrollo de las investigaciones ni al esclarecimiento de los hechos”, apuntó.

“Le falta el respeto a la institución”

Víctor Cubas se refirió, también, sobre las expresiones de Dina Boluarte, quien catalogó como “carpetas de circo” las investigaciones que le abrió el Ministerio Público.

En ese sentido, mencionó que su institución “deplora las declaraciones de la señora presidenta de la República” y que dada su condición de la más alta funcionaria del Estado “no es dable que esté haciendo este tipo de afirmaciones”.

Asimismo, precisó que la jefa de Estado, a la fecha, tiene siete carpetas fiscales abiertas “por hechos presuntamente delictivos de diferente naturaleza”.

“Un presidente en ejercicio sí puede ser investigado y dado los hechos y cuestionamientos por presuntos actos delictivos es que se ha abierto investigación y eso no justifica de ninguna manera a que se diga que las carpetas son materia de un circo”, señaló.

“Con ello la señora presidenta le está faltando el respeto a una institución constitucional que tiene como misión investigar el delito y contribuye a una campaña de deslegitimación y de desconocimiento acerca de las funciones del Ministerio Público”, añadió.

Sobre audio que fiscal Pérez Gómez habría entregado

El vocero de Fiscalía también se refirió a la existencia de un audio que, según el semanario Hildebrandt en sus trece, daría cuenta sobre un pedido que hace un allegado a Keiko Fujimori al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, para que se suspenda al fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien ya habría entregado esta grabación a Fiscalía.

Según indicó, en el despacho de la Fiscalía de la Nación este audio no existe y no se tiene conocimiento sobre este hecho.

“El Ministerio Público ha sacado un comunicado dando cuenta que en el despacho de la Fiscalía de la Nación no hay ningún audio al que se hace alusión en la publicación periodística. No existe en el despacho de la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de la Nación no tiene conocimiento de ese hecho”, dijo.

“Se entiende por la nota periodística que habría sido entregado al despacho de la Fiscalía de la Nación y la respuesta del Ministerio Público, la respuesta institucional es que no ha llegado el audio al que hace mención la información periodística”, añadió.