¡Vive la sazón boricua! Estas comidas típicas de Puerto Rico te harán querer vivir allá

Aprende a preparar las mejores comidas típicas de Puerto Rico para sentir la pasión boricua desde tu cocina.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La amplia gastronomía de Puerto Rico nos da muchas opciones para saborear platos geniales. Antes tocamos las recetas puertorriqueñas rápidas y fáciles que te resolvían las comidas en un santiamén. Ahora, conoceremos las comidas típicas de Puerto Rico, en donde está el corazón del país.

10 comidas típicas de Puerto Rico fáciles de hacer

La cocina boricua brilla en sabor y también ingenio, aprovechando al máximo los alimentos que más se dan en sus tierras. Por supuesto que Puerto Rico tiene muchos platillos insignia, y ahora conocerás los 10 más famosos:

Arroz con gandules. Mofongo. Tembleque. Piononos. Coquito. Alcapurrias de Jueyes. Entregao. Granitos de Humacao. Asopao de pollo. Albóndigas criollas.

1. Arroz con gandules

El arroz con gandules es el plato más cocinado en las celebraciones puertorriqueñas, y también en Navidad. No solo es muy sencillo de hacer, sino que además queda divino y rinde un montón.

No te pierdas nuestra receta de arroz con gandules para aprender a hacerlos como en Puerto Rico.

Arroz con gandules | Fuente: YouTube.

2. Mofongo

Otro platillo muy querido es el mofongo. Esta comida, a base de plátano frito y chicharrón, puede conquistar hasta los corazones más duros. Con nuestra receta de mofongo, sabrás prepararlo sin morir en el intento. ¡Verás que es facilísimo!

Mofongo | Fuente: YouTube (La Sabrosura Criolla)

3. Tembleque

El tembleque es un postre que tan solo requiere de tres ingredientes para prepararse: leche de coco, azúcar y maicena. Con esto es suficiente para obtener un dulce que no para de moverse similar a la gelatina.

¡No te olvides de espolvorearlo con canela! En el canal Golosolandia podrás ver cómo se hace:

4. Piononos

Los piononos son unos rollos de plátano maduro frito, rellenos con carne molida guisada, que quedan ideales para el almuerzo. Además, tienen una presentación muy bonita y característica. Hacerlos es sencillo, solo sigue la receta del canal Cocina En Casa:

5. Coquito

Este coctel se suele servir mucho en Navidad. El coquito es una bebida alcohólica deliciosa, hecha a base de ron blanco con leche y crema de coco, con la intención de ser dulce. El canal Ibis Vlog nos muestra la receta original:

6. Alcapurrias de Jueyes

Cuando hablamos de comidas típicas de Barceloneta, Puerto Rico, no podemos pasar por alto las alcapurrias de Jueyes. Este plato se realiza con una masa de yautías blancas y plátano, que luego se rellena con carne de cangrejo.

La yautía la puedes reemplazar por yuca, si no tienes a mano. En el canal Cocina En Casa puedes ver la receta:

7. Entregao

Una de las comidas típicas de Carolina en Puerto Rico es el sándwich llamado Entregao. Se trata de un emparedado de carne molida, jamón, queso, salsas y vegetales, que luego pasa por la plancha para quedar suave por dentro y crujiente por fuera.

No te pierdas la receta del canal de Javier De Jesús:

8. Granitos de Humacao

Los granitos de Humacao también forman parte de las comidas típicas de Puerto Rico. Este plato consiste en bollitos hechos de harina de arroz, rellenos con queso, que luego pasan por la freidora.

Quedan deliciosos y con razón, ya que llevan queso derretido. Para aprender la receta original, mira el canal de El Jíbaro Moderno:

9. Asopao de pollo

De los almuerzos más comunes en Puerto Rico, no puede faltar el asopao de pollo. Este plato es una especie de arroz con pollo con bastante caldo, condimentado con el sofrito típico puertorriqueño.

No solo se lee, sino que es delicioso, al igual que reconfortante, y si sigues la receta del canal Sweet and Beyond, no te equivocarás:

10. Albóndigas criollas

Las albóndigas al estilo puertorriqueño son de esas que debes hacer así sea una vez en tu vida, para una comida sustanciosa, al igual que sabrosa. Acompáñalas con espaguetis o arroz, sin perder de vista la demostración del canal Dándole al Cucharón PR:

Todas estas son comidas típicas de Puerto Rico que brilla a su propia manera. El buen sabor está garantizado, así como un plato (o bebida) consistente para dejarlos a todos felices.