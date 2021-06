El CEO de Facebook se siento muy cómodo trabajando de manera remota. | Fuente: Flickr

Facebook está habilitando la posibilidad de que más empleados trabajen de forma remota desde sus hogares, incluyen al propio director ejecutivo, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg planea pasar todo el resto del año trabajando de forma remota desde su casa porque mejora su productividad, según un memorándum obtenido por The Wall Street Journal.

En este comunicado enviado a todos sus trabajadores, el CEO de Facebook dice: "Descubrí que trabajar de forma remota me ha dado más espacio para pensar a largo plazo y me ha ayudado a pasar más tiempo con mi familia, lo que me ha hecho más feliz y productivo en el trabajo", escribió Zuckerberg.

El memorando también indica que el personal de todos los niveles ahora será elegible para el trabajo remoto, incluyendo los puestos de entrada, siempre que su labor permita una adaptación remota.

Evolución del trabajo remoto

Debido a la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a adaptarse al trabajo remoto y con el paso de los meses se han dado cuenta que incluso mejora la productividad. Los principales gigantes tecnológicos, como Google, Twitter y Facebook están apostando por el trabajo a distancia.

Facebook informa que probablemente abrirá la mayoría de sus oficinas estadounidenses a la mitad de su capacidad en septiembre. Además, la empresa tecnológica está evaluando la forma para que también se implemente el trabajo remoto en sus oficinas internacionales.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.