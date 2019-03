"¿Porqué Google provee una plataforma a la aplicación que "te quita a rezos lo ´gay´?" es el cartel que aparece en Change.org | Fuente: Change.org

Una petición firmada por 140 mil personas en Change.org solicita a Google la remoción de una aplicación alojada en el Play Store, tienda de aplicaciones de Android, que ofrece una supuesta “terapia de conversión gay” y testimonios que corroboran la efectividad del método. La misma “solución” digital fue retirada de las tiendas de Apple, Amazon y Microsoft, pero Google aun no lo hace.

La aplicación ha sido desarrollada por “Living Hope Ministries”, y apuesta por una serie de testimonios y artículos que se basan en la posibilidad de “dejar de ser gay”, una práctica calificada como “inefectiva” y “peligrosa” por la comunidad médica internacional, incluyendo American Medical Association, the American Psychological Association, y the American Academy of Pediatrics.

En un comunicado alojado en su propio sitio web, “Living Hope Ministries” se describe a sí misma "una cosmovisión bíblica, centrada en Cristo, de expresión sexual arraigada en un hombre y una mujer en un matrimonio comprometido, monógamo, heterosexual de por vida". Agrega que "todo lo que no sea este ideal, no es lo mejor de Dios para la humanidad".

Un estudio de 2018 realizado por The Family Acceptance Project encontró que las tasas de intento de suicidio de jóvenes LGBT, cuyos padres intentaron cambiar su orientación sexual, fueron más del doble que la de jóvenes LGBT que decidieron no hacerlo.

Como parte de una campaña inclusiva, Google afirma en diversity.google que "ha adoptado un enfoque renovado y acelerado de la diversidad y la inclusión", y en 2015, el gigante tecnológico apoyó públicamente la Ley de Igualdad junto a Facebook, Apple y Amazon, un proyecto de ley que tiene como objetivo proteger a las personas LGBTQ + de la discriminación en los Estados Unidos.

Sundar Pichai, CEO de Google, ha recibido varias notificaciones para retirar la aplicación del Play Store | Fuente: RPP

Hasta el momento, más de 140 mil personas han firmado una petición en línea para que Google elimine esta aplicación de su servidor, la que ha sido descargada más de mil veces. En contra campaña, una petición ha sido enviada a Apple para que vuelve a poner la app en el App Store. De momento, lleva 25 firmas.

El portal "Axios" recoge las opiniones de grupos que velan por los derechos de las personas LGTBQ, y mencionaron que varias notificaciones han sido enviadas al CEO de Google, Sundar Pichai, pero no han recibido respuesta de la institución. "Tenemos la esperanza de que las compañías de tecnología reconozcan el daño de las aplicaciones que promueven la terapia de conversión. El Proyecto Trevor recibe información de los sobrevivientes de la terapia de conversión en crisis todos los días, y seguimos comprometidos a poner fin a la práctica dañina en todos los estados, porque sabemos que contribuye a un aumento riesgo de comportamiento suicida entre los jóvenes LGBTQ”, mencionó Amit Paley, CEO del Proyecto TREVOR.