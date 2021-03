YouTube comenzará a deducir impuestos a creadores de contenido, incluso si viven fuera de EE.UU. | Fuente: Unsplash

YouTube se ha convertido en una plataforma donde cualquier persona con talento o un proyecto puede surgir y generar ingresos, incluso algunos le dedican tiempo completo a la plataforma.

Sin embargo, es posible que YouTube vuelva a estar en el ojo de la tormenta por nuevo cambios financieros. La compañía se está preparando para deducir impuestos a todos los creadores de contenido, incluso si no vives en los Estados Unidos.

El correo electrónico enviado a los creadores de contenido en YouTube que viven en el extranjero notifican un cambio en los pagos de la plataforma. Aparentemente, ahora se requiere que Google deduzca impuestos para los Estados Unidos de todos los canales, incluso de canales fuera del país estadounidense.

Nuevo cambio financiero



El correo dice lo siguiente: "Nos estamos comunicando porque Google deberá deducir los impuestos estadounidenses de los pagos a los creadores fuera de los EE. UU. A finales de este año (ya en junio de 2021). Durante las próximas semanas, le solicitaremos que envíe su información fiscal en AdSense para determinar la cantidad correcta de impuestos que debe deducir, si corresponde. Si su información fiscal no se proporciona antes del 31 de mayo de 2021, es posible que Google deba deducir hasta el 24% de sus ingresos totales en todo el mundo."

Este cambio viene directamente del gobierno de Estados Unidos, específicamente en el Capítulo 3 del Código de Rentas Internas. Por ejemplo: un creador de contenido en la India obtiene US$ 1 000 en ingresos de YouTube en el último mes. Del total de US$ 1 000, US$ 100 son de espectadores estadounidenses.

Entonces, estos serían los escenarios posibles:

El creador no envía información fiscal: la deducción final es de US$ 240 porque la tasa de retención es del 24% si no envían información fiscal de las ganancias totales.

la deducción final es de US$ 240 porque la tasa de retención es del si no envían información fiscal de las ganancias totales. El creador envía información fiscal y reclama un beneficio del tratado : la deducción fiscal final es de US$ 15 . Puede variar dependiendo si Estados Unidos tiene relación de tratado fiscal con el país del creador.

: la deducción fiscal final es de . Puede variar dependiendo si Estados Unidos tiene relación de tratado fiscal con el país del creador. El creador envía información fiscal, pero no es elegible para un tratado fiscal: Si el país del creador de contenido no tiene tratado fiscal con Estados Unidos, la deducción fiscal final es de US$ 30.

Muchos creadores de contenido lograron fama en YouTube, pero por los cambios en sus políticas, varios se mudaron a otras plataformas como Twitch o Facebook Live, donde se sienten más cómodos. Veremos si este cambio fiscal terminará afectando a los creadores que aún se mantienen en YouTube.



