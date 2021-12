Estados Unidos ha incrementado su reserva de incautación de criptomonedas. | Fuente: Unsplash

Estados Unidos lleva mucho tiempo incautando y aumentando su reserva de criptomonedas. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU., el gobierno norteamericano ha confiscado alrededor de US$ 1.2 mil millones de criptomonedas en 2021, incluyendo bitcóin (BTC), superando la recaudación de US$ 137 millones en 2020.

El director de la unidad de delitos cibernéticos del IRS, Jarod Koopman, informó que su división rastrea las criptomonedas para la evasión de impuestos, declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Esto significa que los 69.370 BTC del caso Silk Road incautadas por autoridades penales de EE.UU. no se incluyen.

Sin embargo, al momento de vender, Estados Unidos no entiende cómo se mueve el mercado criptográfico, por ejemplo, los 500 BTC que vendió a Riot Blackchain en 2018 por cerca de US$ 5 millones, ahora valen más de US$ 23 millones.

Pisando talones a 'hackers'

Estados Unidos suele aplicar los mismos métodos que utilizan los piratas informáticos para lidiar contra el crimen cibernético, realizar seguimiento e incautar tokens diseñados criptográficamente para mantenerse inherentes a la aplicación de leyes.

"El gobierno suele estar más que unos pocos pasos por detrás de los delincuentes en lo que respecta a la innovación y la tecnología", dijo Jud Welle, ex fiscal federal de delitos cibernéticos a CNBC.

Welle predice que, en pocos años, "habrá manuales editados y actualizados, así es como se aborda el rastreo de criptografía, así es como se aborda la incautación de cripto".

