Juez acepta una demanda colectiva contra HP por bloquear sus impresores ante la falta de tinta

El tribunal federal del Distrito Norte de California, EE. UU., ha aceptado formalmente una demanda colectiva contra HP en donde se argumenta que las impresoras multifunción de la empresa se bloquean solas cuando se queda sin tinta.

La jueza Beth Labson Freeman desestimó el intento de la empresa de impedir dicha demanda, y dará lugar a esta defensa ante los juzgados del país.

¿De qué se le acusa a HP?

La demanda argumenta que las impresoras todo en uno de HP dejan de funcionar una vez que alguno de sus cartuchos de tinta se agota, incluidas todas las funciones que no dependen de ellos.

Por ejemplo, si la impresora deja de tener tinta en uno de los cartuchos, los usuarios no podrán escanear hojas o enviar por fax algún elemento.

“Lo que HP no revela es que, incluso si uno de los cartuchos de tinta está demasiado bajo, vacío o dañado, la función de escaneado en la impresora 'todo en uno' se desactivará y no funcionará como se anuncia”, señala la denuncia. “Ninguno de los materiales publicitarios o de marketing de HP revela el hecho básico de que sus impresoras todo en uno no escanean documentos cuando los dispositivos tienen cartuchos de tinta bajos o vacíos”.

Las acusaciones fueron realizadas por los demandantes en el 2022. En primera instancia, la misma jueza la desestimó, pero se volvió a presentar en los anteriores meses con información actualizada.

Algunos números

"La tinta de la impresora es tremendamente cara", afirma Consumer Reports en su guía actual de compra de impresoras, y señala que los costos de la tinta para el consumidor pueden ascender fácilmente a más de 70 dólares al año solo en EE. UU.

El mismo medio probó en 2018 cientos de impresoras de inyección de tinta todo en uno y descubrió que, cuando se usaban de manera intermitente, muchos modelos entregaban menos de la mitad de su tinta a los documentos impresos. Unos pocos lograron no más del 20-30 %.

HP se negó a comentar sobre el tema en diversos medios norteamericanos, citando el litigio pendiente.

Pero no es el único que se enfrenta a este tipo de demandas legales. Un grupo diferente de demandantes demandó a la unidad estadounidense del fabricante de impresoras y cámaras Canon en 2021 por perjudicar de manera similar a sus impresoras todo en uno sin divulgación. Las partes resolvieron ese caso a fines de 2022.