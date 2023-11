Mark Zuckerberg se sometió a una cirugía tras lesionarse durante una sesión de artes marciales

El fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, se sometió a una cirugía en la rodilla, luego de lesionarse durante una sesión de artes marciales mixtas.

El creador de Facebook dijo que se rompió los ligamentos, lo que provocó su rápido paso por el quirófano.

Operado

Zuckerberg, de 39 años, publicó una serie de fotografías de sí mismo desde una cama de hospital, con una rodilla con un elaborado aparato ortopédico.

"Se me rompió el ligamento cruzado anterior y acabo de salir de una cirugía para reemplazarlo", escribió Zuckerberg. "Agradecido por los médicos y el equipo que me cuidaron".

Lo más curioso es que Mark Zuckerberg ha señalado que este entrenamiento se estaba dando para una próxima pelea a la que estaba pautado, pero que ahora se retrasará por la lesión.

"Estaba entrenando para una pelea competitiva de MMA a principios del próximo año, pero ahora eso se ha retrasado un poco", dijo Zuckerberg. "Aún espero hacerlo después de que me recupere. Gracias a todos por el amor y el apoyo".

Zuckerberg ha entrenado en jiu-jitsu brasileño, un arte marcial de autodefensa, durante más de un año y ganó un torneo amateur.

Elon Musk volvió a retarlo

Todo esto sucede cuando Elon Musk volvió a retarlo a su duelo en jaula.

“Estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar y bajo cualquier regla. Lo desafío a duelo bajo cualquier circunstancia. Pistolas al amanecer, pistolas Nerf al mediodía”, dijo el actual dueño de X (Twitter).

Musk se sintió confiado ya que asegura poder tener su peso como una ventaja de competencia, incluso admitiendo que puede pecar de “arrogante”.

"Hay simplemente una razón por la que tienen categorías de peso", continuó Musk, hablando de su experiencia en jiu-jitsu y haciendo referencia a su ventaja de tamaño sobre Zuckerberg. “Hay una amiga mía que es bastante buena peleando, pero pesa aproximadamente la mitad de lo que yo peso. Y dije: 'Déjame mostrarte por qué hay categorías de peso en las peleas'.

“'Voy a hacer un movimiento llamado 'la morsa'. Sólo me voy a acostar sobre ti, no te voy a poner un candado, pero me voy a posicionar de tal manera que te resulte difícil sacarme de ti. Y ella no pudo”.

Zuckerberg ha entrenado varias veces con el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski, así como con el ex campeón de peso mediano Israel Adesanya. Mientras tanto, Musk ha entrenado con el gran peso welter Georges St-Pierre.