El bitcoin tiene un valor promedio de 43 mil dólares en la actualidad. | Fuente: Unsplash

Las criptomonedas se han convertido en una fuerte opción en el mercado ante los cambios bruscos en la economía mundial. Sin embargo, eso no lo exime de responsabilidades y una gran deuda que aún poseen es con el medio ambiente.

Un nuevo estudio publicado por la revista Resources, Conservation and Recycling asegura que minar un bitcoin es un proceso tan complejo que le costó al ambiente lo mismo que desechar 272 gramos de basura electrónica, el peso de dos iPhone 12 mini en la basura.

“Como resultado, estimamos que toda la red bitcoin actualmente circula por 30,7 kilotones métricos de equipos por año. Este número es comparable a la cantidad de pequeños residuos de equipos de telecomunicaciones y TI producidos por un país como los Países Bajos ".

¿Cómo genera desechos electrónicos la minería de bitcoins?

Para minar un bitcoin (generar uno nuevo en la cadena de bloques), es necesario tener un sistema de computadoras de alta generación para resolver complicados problemas algorítmicos.

De acuerdo con el estudio, estas “granjas” tienen una vida útil de solo 1,29 años por el rápido reemplazo que se realiza en busca de una mayor potencia.

La razón por la que los desechos electrónicos son un problema para las criptomonedas es que, a diferencia de la mayoría del hardware informático, los ASIC (chips de computadora especializados) no tienen un uso alternativo más allá de la minería de bitcoins, y si no se pueden utilizar para extraer de forma rentable, no tienen ningún propósito futuro.

Los autores también advierten que el problema de los desechos electrónicos probablemente crecerá aún más si el precio de bitcoin continúa aumentando, ya que incentivará una mayor inversión y reemplazo del hardware.

Si la comunidad intentara reducir su problema de desechos electrónicos, concluye el documento, necesitaría reemplazar el proceso de minería de bitcoins en "su totalidad con una alternativa más sostenible", y el documento sugiere la "prueba de participación", una prueba experimental donde sus usuarios delegan sus monedas a un conjunto de ellas para validar transacciones, en una especie de apuesta donde ya no se necesitan grandes cálculos operacionales.

