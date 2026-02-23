Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Con el Universitario vs FC Cajamarca: conoce la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene como líderes a Alianza Lima vs UTC.
El Torneo Apertura 2026 tiene como líderes a Alianza Lima vs UTC. | Fuente: Universitario - FC Cajamarca
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Conoce la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. Alianza Lima visitará a UTC, mientras que Universitario recibirá a FC Cajamarca en el Monumental.

Esta semana se juega una nueva fecha del Torneo Apertura 2026, que tiene a UTC y Alianza Lima como los líderes del certamen al disputarse cuatro jornadas. En esta nota te contamos cuándo jugarán los 18 equipos de la Liga 1.

Entre los partidos más importantes, Alianza buscará conseguir otro buen resultado y visitará el sábado a UTC, en un choque de líderes. Este partido será clave para las aspiraciones de ambos clubes, especialmente para los íntimos dirigidos por Pablo Guede.

Por su parte, Sport Huancayo recibirá a un Sporting Cristal, que llegará a este enfrentamiento de visita tras igualar ante Universitario de Deportes.

Universitario, tricampeón nacional, jugará en su casa y chocará contra un FC Cajamarca, que venció a Melgar con un triplete de Hernán Barcos.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026


Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético vs ADT

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: Campones del 36 (Piura)

Melgar vs Los Chankas

  • Hora: 5:45 p.m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Deportivo Garcilaso vs Cienciano

  • Hora: 8:15 p.m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Estadio: IPD Huancayo (Junín)

UTC vs Alianza Lima

  • Hora: 1:15 p.m.
  • Estadio: Héroes del San Ramón (Arequipa)

Sport Boys vs DC Moquegua

  • Hora: 7:00 p.m.
  • Estadio: Miguel Grau (Callao)

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Juan Pablo II vs Cusco FC

  • Hora: 3:30 p.m.
  • Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

Universitario vs FC Cajamarca

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Estadio: Monumental (Ate)
Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes FC Cajamarca Liga1 Alianza Lima Sporting Cristal

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA