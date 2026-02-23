Con el Universitario vs FC Cajamarca: conoce la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Esta semana se juega una nueva fecha del Torneo Apertura 2026, que tiene a UTC y Alianza Lima como los líderes del certamen al disputarse cuatro jornadas. En esta nota te contamos cuándo jugarán los 18 equipos de la Liga 1.
Entre los partidos más importantes, Alianza buscará conseguir otro buen resultado y visitará el sábado a UTC, en un choque de líderes. Este partido será clave para las aspiraciones de ambos clubes, especialmente para los íntimos dirigidos por Pablo Guede.
Por su parte, Sport Huancayo recibirá a un Sporting Cristal, que llegará a este enfrentamiento de visita tras igualar ante Universitario de Deportes.
Universitario, tricampeón nacional, jugará en su casa y chocará contra un FC Cajamarca, que venció a Melgar con un triplete de Hernán Barcos.
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026
Viernes 27 de febrero
Alianza Atlético vs ADT
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Campones del 36 (Piura)
Melgar vs Los Chankas
- Hora: 5:45 p.m.
- Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)
Deportivo Garcilaso vs Cienciano
- Hora: 8:15 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Sábado 28 de febrero
Sport Huancayo vs Sporting Cristal
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: IPD Huancayo (Junín)
UTC vs Alianza Lima
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Héroes del San Ramón (Arequipa)
Sport Boys vs DC Moquegua
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Miguel Grau (Callao)
Domingo 1 de marzo
Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Estadio Juan Maldonado (Cutervo)
Juan Pablo II vs Cusco FC
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
Universitario vs FC Cajamarca
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Monumental (Ate)