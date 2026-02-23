Con el Universitario vs FC Cajamarca: conoce la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Esta semana se juega una nueva fecha del Torneo Apertura 2026, que tiene a UTC y Alianza Lima como los líderes del certamen al disputarse cuatro jornadas. En esta nota te contamos cuándo jugarán los 18 equipos de la Liga 1.

Entre los partidos más importantes, Alianza buscará conseguir otro buen resultado y visitará el sábado a UTC, en un choque de líderes. Este partido será clave para las aspiraciones de ambos clubes, especialmente para los íntimos dirigidos por Pablo Guede.

Por su parte, Sport Huancayo recibirá a un Sporting Cristal, que llegará a este enfrentamiento de visita tras igualar ante Universitario de Deportes.

Universitario, tricampeón nacional, jugará en su casa y chocará contra un FC Cajamarca, que venció a Melgar con un triplete de Hernán Barcos.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético vs ADT

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campones del 36 (Piura)

Melgar vs Los Chankas

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)



Deportivo Garcilaso vs Cienciano

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD Huancayo (Junín)

UTC vs Alianza Lima

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Héroes del San Ramón (Arequipa)

Sport Boys vs DC Moquegua

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos vs Atlético Grau

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Juan Pablo II vs Cusco FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

Universitario vs FC Cajamarca