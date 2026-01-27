Quiere hacer historia en Melbourne: Carlos Alcaraz venció a Alex de Miñaur y jugará por primera vez las semis del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, batió 3-0 a Alex de Miñaur (7-5, 6-2 y 6-1), el último jugador australiano sobreviviente en el Abierto de Australia, y alcanzó -por primera vez en su carrera- las semifinales del torneo.

El jugador murciano, de 22 años, ganador de seis títulos del Grand Slam, aunque ninguno en Melbourne, tardó dos horas y 18 minutos en acabar con la resistencia del jugador de Sídney, que decayó en cuanto perdió el primer set, el que más cerca de ganar tuvo.

Alcaraz se enfrentará en semifinales, el próximo viernes, ante Alexander Zverev, finalista el pasado año, que previamente ganó al estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

Alcaraz y punto de partido ante Alex de Miñaur | Fuente: X

Tranquilo con su clasificación a semifinales del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz aseguró, tras su clasificación a las semifinales del Abierto de Australia, que este logro no supuso una liberación emocional, pese a la atención mediática generada tras la decisión de separarse de su entrenador, Juan Carlos Ferrero.

"La verdad es que no, hemos aprendido a intentar no escuchar, intentar seguir el camino que creemos correcto y apostar por lo que hacemos, y eso es lo que hemos hecho", explicó el tenista español, quien remarcó que tenían "muy claro el camino que queríamos seguir".

Alcaraz afirmó que, incluso si el resultado no hubiera sido favorable, no lo habría considerado un fracaso, y destacó su satisfacción por el rendimiento mostrado en el torneo. "Estoy muy contento con ello, pero no me he quitado una presión de encima porque estaba jugando para mí, para mi familia", añadió.