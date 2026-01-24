Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Tarde Celeste 2026?

Sporting Cristal vs. U Católica de Ecuador se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en lo que será la Tarde Celeste 2026, último amistoso del cuadro del Rímac previo a sus partidos oficiales en la Liga1 Te Apuesto y Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

Este encuentro de Sporting Cristal ante la Universidad Católica ecuatoriana será la gran oportunidad para ver en acción a los fichajes rimenses. Estos son los brasileros Gabriel Santana y Cristiano da Silva, además del argentino Juan Cruz González.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y la U. Católica a la Tarde Celeste 2026?

En Sporting Cristal vienen de empatar a dos con Sport Boys, en tanto que el club visitante viene de perder 2-0 con LDU Quito en su último partido oficial.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universidad Católica en vivo por la Tarde Celeste?

El partido está programado para el domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universidad Católica por la Tarde Celeste 2026?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 4:00 p.m. En Chile, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 6:00 p.m.



En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 4:00 p.m.



En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 5:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 6:00 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Sporting Cristal vs Universidad Católica comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Universidad Católica en vivo?

El partido de Sporting Cristal contra la U. Católica de Ecuador será transmitido por la señal de L1 Max y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

La posible alineación de Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2026

Los rimenses se perfilan con Diego Enríquez; Juan Cruz, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Gabriel Santana; Maxloren Castro, Irven Ávila y Felipe Vizeu.