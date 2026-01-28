Novak Djokovic perdía ante Lorenzo Musetti, pero pasó a semifinales del Australian Open por una lesión de su rival

'Nole' sigue en carrera. El serbio Novak Djokovic se situó en las semifinales del Australian Open 2026 beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, que había ganado los dos primeros sets, pero que se lesionó en el abductor de la pierna derecha.

Musetti había ganado los dos primeros sets por 6-4 y 6-3, pero en el inicio del tercero sufrió un dolor muscular en la zona, tras el segundo juego, y pidió la asistencia médica. Intentó volver a jugar, pero no pudo y con 3-1 en el tercer set, tras una doble falta y cuando solo se había jugado una hora y 59 minutos dejó el partido frente a Novak Djokovic.

De esta manera, Djokovic jugará la semifinal contra el estadounidense Ben Shelton, quien le ganó a Jannik Sinner 3-0.

La lesión de Musseti frente a Djokovic

El italiano explicó que comenzó a sentir molestias al inicio del segundo set. "Sentí algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set. Seguí jugando porque estaba jugando realmente, realmente bien", afirmó en una rueda de prensa.

Con el paso de los juegos, el dolor se intensificó hasta hacer inviable la continuidad. "El nivel de dolor iba cada vez más alto. No había mucho que decir ni mucho que hacer", resumió.

Musetti reconoció su frustración y preocupación, tanto por la gravedad de la lesión como por sus antecedentes físicos.

"Hicimos pruebas antes de empezar la temporada para intentar prevenir este tipo de lesiones y no salió nada. Honestamente, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora mismo, lo oscuro que es para mí", declaró tras la caída contra Novak Djokovic.

Aunque evitó confirmar un diagnóstico, teme que se trate de un desgarro. "No soy doctor, pero siento que conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro de que es un desgarro. Es desafortunado", dijo, adelantando que se someterá a pruebas médicas más exhaustivas al regresar a casa.