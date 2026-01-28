Fair play en su máxima expresión: Novak Djokovic y una jugada que dejó aplausos en el Australian Open [VIDEO]

Novak Djokovic ya está en semifinales del Australian Open. Y es que si bien caía 2-0 ante el italiano Lorenzo Musetti, este último sufrió una lesión y tuvo que retirarse.

En este partido, más allá del pase de Djokovic a la ronda de los cuatro mejores del Australian Open que se juegan el Melbourne, 'Nole' se volvió viral. Sucede que el tenista serbio tuvo un gran gesto de fair play cuando supuestamente le había ganado un punto a Musetti en el segundo set.

Su rival llegó hasta casi la red y tuvo un tiro cruzado, aunque este fue decretado como 'out'. Es así que el referí le dio el punto a Djokovic para que dicho 'game' quede -de momento- 40 a 15 a favor de 'Nole'.

Así fue el gran gesto de Novak Djokovic contra Musseti. | Fuente: ESPN

No obstante, justo en el momento en el que el serbio iba a sacar, le dijo al árbitro que había tocado la pelota.

El gesto de Djokovic da la vuelta al mundo

Este hecho hizo que se gane las palmas de todo el público, además de recibir un gesto de parte de su rival de turno en la cancha. El juego se reinició con un 30 a 30.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Novak Djokovic elevó las figuras de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los tiene bien valorados.

"Están jugando a un nivel altísimo, son los mejores del mundo ahora mismo. Si me toca Sinner, he perdido con él cuatro o cinco veces seguidas, así que será un reto enorme", sostuvo a medios internacionales.

Además, no escondió su autocrítica, reconoció que su rendimiento reciente estuvo por debajo de lo esperado. "No jugué cerca de mi mejor nivel hoy. Voy a tener que mejorar mucho", señaló, al tiempo que subrayó la exigencia física del tramo final de un Grand Slam.

En ese contexto, destacó la dureza del circuito y las dificultades de competir en un deporte individual. "Esto demuestra lo duro que es el tenis. No hay sustitutos ni descanso. Tienes que estar al máximo", agregó.