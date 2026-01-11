Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la qualy del Abierto de Australia 2026?

Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili EN VIVO: se enfrentan este domingo 11 de enero por la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026. En el encuentro se disputará en el court 5 del Complejo Deportivo Melbourne Park, no antes de las 8:20 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Disney+. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.
¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili en vivo por la qualy del Abierto de Australia?
El partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili se disputará este domingo 11 de enero en la cancha 5 del Complejo Deportivo Melbourne Park (Australia).
¿A qué hora Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili en vivo por la qualy del Abierto de Australia?
- En Perú, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 8:20 p.m.
- En Colombia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 8:20 p.m.
- En Ecuador, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 8:20 p.m.
- En Bolivia, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 9:20 p.m.
- En Venezuela, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 9:20 p.m.
- En Argentina, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 10:20 p.m.
- En Brasil, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 10:20 p.m.
- En Chile, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 10:20 p.m.
- En Uruguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 10:20 p.m.
- En Paraguay, el partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili comienza no antes de las 10:20 p.m.
¿Dónde ver Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili en vivo por TV en Sudamérica?
El partido entre Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili se podrá ver EN VIVO por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.