Gonzalo Bueno debutó con triunfo en la qualy del Abierto de Australia 2026

El tenista peruano Gonzalo Bueno logró una importante victoria en la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia 2026. El trujillano derrotó por 2 sets a 0 al georgiano Nikoloz Basilashvili, con parciales de 6-1 y 7-6, y avanzó a la siguiente ronda de la qualy.

El partido se disputó en el court 5 del Complejo Deportivo Melbourne Park y marcó el primer encuentro de Bueno en una fase clasificatoria de un torneo Grand Slam.

El peruano mostró solidez desde el inicio, imponiendo su juego en el primer set con superioridad.

Con este resultado, Gonzalo Bueno continúa su camino en la clasificación del Abierto de Australia y mantiene viva la ilusión de ingresar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

Su próximo encuentro será ante el ganador del cruce entre el holandés Guy Den Ouden y el francés Pierre-Hugues Herbert.