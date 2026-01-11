Ignacio Buse sobre su presencia en el Abierto de Australia: "No he descartado nada, sinceramente"

Ignacio Buse empezó el año con una gran noticia. Luego de tres años en el circuito, ingresó al top 100 del ránking ATP. Sin embargo, la primera raqueta nacional se encuentra lesionado, por lo que se generaron dudas sobre su presencia en el Abierto de Australia.

En conversación con El Comercio, Nacho reveló el tipo de lesión que tiene, que lo ha alejado de los entrenamientos desde diciembre, y si estará o no en el primer Grand Slam del año.

"Mira, estoy yendo semana a semana. Sí, tengo una pequeña lesión en el Aquiles. Al ser el Aquiles, es una lesión que va lento, pero es muy pequeña. Entonces, eso es lo bueno, que al ser tan pequeño, vamos a ver cómo va a ir la evolución semana a semana. No he descartado nada todavía, sinceramente", indicó en un primer momento.

"La fase previa, que son las qualys, empiezan el 12 de enero. Lo que sí sé y es confirmado, que creo que sí darían los tiempos para llegar, es en el main draw de Australia. Vamos a ir semana a semana igual, pero yo creo que por los tiempos no sería tan arriesgado jugar el cuadro de Australia", complementó el tenista nacional.



Mi sueño es enfrentar a Novak Djokovic

Por otro lado, al ser consultado sobre cuál es su mayor reto en el tenis, es jugar contra el serbio Novak Djokovic.

"Me gustan los retos. De hecho, sí. Me preguntan siempre contra quién quiero jugar y siempre digo que contra Novak Djokovic. Sería un sueño. Más allá del resultado, sería un sueño jugar contra él o contra Alcaraz, quien sea, pero mi sueño es jugar contra Novak", indicó en un inicio.

Sí, puede tocar cualquiera (sobre rival en el Abierto de Australia). Sí me gustaría. Tiene su parte positiva, pero también, no sé, la primera vez, capaz te pediría otro, ¿no? Alguien, no sé, un poco más accesible. Pero sí, me encantaría jugar, capaz un poco más a futuro, contra Novak", finalizó.