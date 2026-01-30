Historia: Carlos Alcaraz llegó a la final del Australian Open en la 'semi' más larga del Grand Slam

Tremendo. El encuentro entre Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Australian Open, que supuso el pase del español a la final.

Carlos Alcaraz superó al número 3 del mundo, Zverev, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4) y 7-5 tras cinco horas y 27 minutos. Es decir, en más tiempo que la que disputaron en 2009 los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que duró cinco horas y 14 minutos y supuso el pase del balear para la final.

Además, el choque entre el Alcaraz y el germano Zverev se convirtió en el tercer partido más largo del primer Grand Slam de la temporada, solo por detrás de la final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal del 2012, que duró cinco horas y 53 minutos y la del británico Andy Murray y el australiano Thanasi Kokkinakis, de la segunda ronda del 2023, con cinco horas y 45 minutos.

ABSOLUTE CINEMA 🎬



Alcaraz moves into his first AO final after a five set epic lasting 5 hours 27 minutes against Zverev! @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/zdBB3yHcxt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2026

"Lo he logrado creyendo. Siempre he dicho que tienes que creer en ti mismo, sin importar cuánto te esté costando. Me estaba costando mucho en la mitad del tercer set", dijo en pista el jugador español.

"Ha sido uno de los más duros físicamente en toda mi carrera, pero he estado en esta situación antes. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que poner mi corazón. Luchar. Estoy muy orgulloso sobre la forma en la que he luchado", añadió el ganador de seis Grand Slams.

Carlos Alcaraz puede convertirse en el jugador más joven en lograr los cuatro torneos del Grand Slam en la historia si consigue ganar la final del domingo ante el vencedor del partido entre el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, diez veces ganador del primer Grand Slam de la temporada.

"Muchas gracias por ponerme tanta presión... Es una broma, pero estoy muy contento de jugar mi primera final, tener la oportunidad de luchar por el título. Han sido unas grandes dos semanas", sostuvo tras levantar el partido.

