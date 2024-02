Alondra García Miró perdió en los People's Choice Awards 2024 ante la argentina Tefi Russo.

Alondra García Miró no pudo consagrarse como la Influencer Latina del Año en los People's Choice Awards 2024. La modelo era la única peruana que estuvo en la lista de la categoría mostrándose honrosa por ser una de las ocho candidatas. No obstante, se conoció que dicha distinción se la llevó la argentina Tefi Russo.

Fue por medio de las redes sociales de E! Entertaiment, una de las dos cadenas televisivas que transmite el evento junto a NBC, que se dio a conocer que Tefi Russo, popular en su país por crear contenido de cocina, fue la ganadora en la categoría en los People's Choice Awards que se levarán a cabo este domingo 18 de febrero en Santa Mónica, California.

Es así que Alondra García Miró quedó fuera de los People's Choice Awards tras no obtener los votos necesarios. La expareja de Paolo Guerrero competía con los influencers: Luz Carreiro, Daniel Valle, Sujin Kim, Laura Sánchez, Raquel Calderón Argandoña, Surthany Hejeij y Estefanía Russo, siendo esta última la vencedora.

Fue el último 14 de febrero que, por medio de un video, los People's Choice Awards optaron por elegir a Tefi Russo como la mejor influencer latina este año por su cuenta ‘Inutilísimas’ donde da tutoriales de cocina y comparte peculiares recetas.

Por su parte, Alondra García Miró todavía no se pronuncia al respecto. La empresaria se encuentra en Madrid, España, promocionando sus accesorios y maquillaje en sus redes sociales.

¿Quién es Tefi Russo, la ganadora en la categoría 'Influencer latino'?

Estefanía Russo, conocida como Tefi Russo, es una joven argentina de 39 años nacida en la ciudad de Buenos Aires. Russo vivió en España donde nació su hija, Bianca. Luego de regresar a su país lanza su portal ‘Inutilísimas’ donde muestra todo lo que aprendió en la cocina desde los seis años.

En el 2016, Tefi Russo publicó el libro ‘Simple, rico y casero’ siendo un éxito editorial en su país. “No enseño a cocinar. Animo a que la gente cocine. No soy chef. Soy una cocinera caradura”, se lee en la descripción de su Instagram donde comparte sus recetas.

“Me llegó la nominación de los People's Choice Awards”, señaló la modelo mientras abría la caja enviada a su domicilio. Luego encontró una carta donde certificaba su victoria como Influencer Latina 2024. “No, no puede ser. Ahí dice ‘Fuiste electa como la influencer del año’ (…) Amorcito, creo que gané, nos vamos a Los Ángeles”, señaló emocionada Russo junto a su esposo.

Perú ya había ganado un People's Choice Awards

En 2022, Flavia Laos fue elegida como Influencer Latino del Año en los People's Choice Awards de ese año. Por medio de sus redes sociales, se mostró agradecida con sus seguidores y la gente que la ayudó a conseguir el premio internacional en el que participaron otros conocidos personajes de Latinoamérica.

"¡No lo puedo creer! Me muero, voy a llorar (...) Estoy súper contenta, no saben cuánto he luchado y he estado detrás de los fans para que voten. ¡Qué emoción!", dijo la modelo y la actriz tras imponerse en la categoría.

